Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita lança teaser com Kieran Culkin e Maya Hawke

Filme tem estreia prevista para 20 de novembro

Breno Deolindo

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita ganhou um novo teaser. De maneira discreta, as contas oficiais da franquia publicaram um vídeo de quatro minutos anunciando a coletânea com os cinco filmes da série — nos últimos trinta segundos, inicia-se o teaser do novo longa, mostrando o visual de vários personagens já connhecidos dos fãs.

As versões do passado e do presente de Caesar Flickerman (Kieran Culkin) e Wiress (Maya Hawke), que ainda não haviam sido mostrado, são o grande destaque, mas também há momentos com Plutarch (Jesse Plemons), Beetee (Kelvin Harrison Jr.) e Effie (Elle Fanning).O longa tem previsão de estreia para 20 de novembro.

Tudo sobre Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita

Novamente dirigido por Francis Lawrence, que comandou todos os longa-metragens da saga, exceto o primeiro, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita adapta o livro de mesmo nome lançado no primeiro de 2025. Também foi anunciado que Billy Ray será o roteirista.

O elenco do filme conta com nomes de peso. Joseph Zada interpretará o protagonista, Haymitch Abernathy, que nos filmes estrelados por Jennifer Lawrence foi vivido por Woody Harrelson. Elle Fanning fará Effie Trinket, McKenna Grace é Maysilee Donner, Maya Hawke fará Wiress e Ben Wang interpreta Wyatt Callow. Como personagens mais velhos temos Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Glenn Close como Drusilla Sickle, Scot Greenan como Burdock Everdeen, Grace Ackary como Astric March, Melody Chikakane Brown como Meeney e Jefferson White como Sr. McCoy.

Veja ainda a sinopse oficial do livro que deve inspirar o filme: “À medida que o dia amanhece no 50º Jogos Vorazes anual, o medo toma conta dos distritos de Panem. Este ano, em homenagem ao Massacre Quaternário, o dobro de tributos serão retirados de suas casas. De volta ao Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito sobre suas chances. Tudo com o que ele se importa é passar o dia e estar com a garota que ama.”

“Quando o nome de Haymitch é chamado, ele pode sentir todos os seus sonhos se despedaçarem. Ele é arrancado de sua família e de seu amor, transportado para o Capitólio com os outros três tributos do Distrito 12: uma jovem amiga que é quase uma irmã para ele, uma apostadora compulsiva e a garota mais arrogante da cidade. À medida que os Jogos começam, Haymitch entende que foi criado para falhar. Mas há algo nele que quer lutar… e fazer com que essa luta reverbere muito além da arena mortal.”

Amanhecer na Colheitachega as cinemas em 20 de novembro de 2026.