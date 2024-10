Abaetetuba conquista Troféu Eficiência na Fase Estadual do Joapa

A maior competição do esporte amador do Estado, os Jogos Abertos do Pará (Joapa), encerrou no último domingo (20), com a delegação de Abaetetuba conquistando o troféu mais desejado da XIII edição, o Troféu Eficiência. Os atletas do município de Abaetetuba se destacaram nas modalidades de futsal, voleibol e handebol, somando a maior pontuação dos jogos, 20 pontos. O Troféu Eficiência premia o município que mais acumula pontos na competição. O evento reuniu mais de mil atletas, 35 municípios e seis modalidades.

O Joapa é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), e contou com a parceria da Federação Paraense de Futsal (Fefuspa). As partidas foram realizadas nos ginásios do Instituto Federal do Pará (IFPA), Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Arena União, Colégio La Salle e Faculdade Esmac.

A titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou todo o trabalho realizado para o Joapa de 2024. “Chegamos no fim de mais uma edição dos Jogos Abertos do Pará, que iniciou no primeiro semestre com oito regionais, e culminamos o evento na fase estadual, apesar de todas as dificuldades conseguimos finalizar com êxito, graças a todo o apoio dos municípios e Governo do Pará, na realização desta grande festa do esporte amador. Só tenho a agradecer a todos os atletas, técnicos, torcida, coordenação e aos que colaboram direta e indiretamente no sucesso dos Jogos”, disse a secretária.

Homenagem — A emoção tomou conta do Joapa, na modalidade de handebol, as atletas do time de Abaetetuba, bastante emocionadas após a conquista do tretacampeonato, destacaram a vitória ao ex-atleta e técnico da equipe, que faleceu dias antes dos Jogos. A homenagem foi realizada no meio da quadra, com todas as meninas uniformizadas com a imagem dele na camisa segurando o troféu do Joapa de 2023. A atleta campeã Caroline Leão, do time de handebol do município de Abaetetuba, destacou a conquista ao jovem Denilson Carvalho.

“Essa conquista representa uma imensa de trabalho que a gente fez desde o início do ano, juntamente com o nosso técnico Denilson, Sérgio e juntamente com a nossa técnica Caloi, que veio para contribuir, nesse período em que perdemos o nosso técnico Denilson, uma perda que nos destabilizou muito. Só que viemos com um propósito que ele sempre nos falou: vamos ser campeões, porque todo o trabalho que a gente fez não vai ficar em vão. E foi isso que aconteceu, viemos aqui e fazemos de tudo para levar essa conquista para ele e conseguimos a conquista para ele do Joapa”, disse a atleta bastante emocionada.



A técnica Caloi Gadelha destacou o trabalho em homenagem ao ex-técnico. “Estamos saindo daqui, com a missão de dever cumprido. Essa conquista é para o nosso amigo técnico Denilson Carvalho, que sempre esteve com a gente em todos os momentos e esse trabalho foi ele que desenvolveu e eu estou aqui para levar esse troféu para o município de Abaetetuba e para todos que o amavam”, disse a técnica campeã.

Os municípios que participaram da Fase Estadual foram: Abaetetuba, Acará, Barcarena, Bragança, Breu Branco, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Castanhal, Igarapé-Açu, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Marabá, Maracanã, Marituba, Melgaço, Moju, Monte Alegre, Muaná, Ourém, Paragominas, Parauapebas, Ponta de Pedras, Portel, Salinópolis, Santa Cruz do Arari, Santarém, Santarém Novo, São Miguel do Guamá, São Domingos do Capim, Soure, Tomé-Açu, Tucuruí, Vigia de Nazaré e Viseu.

Pódio da Regional realizada em Castanhal

FUTSAL FEMININO

1º lugar – PARAUAPEBAS

2º lugar – SÃO DONINGOS DO CAPIM

3º lugar – PORTEL

FUTSAL MASCULINO

1º lugar – ABAETETUBA

2º lugar – MELGAÇO

3º lugar – MÃE DO RIO

FUTEBOL DE AREIA FEMININO

1º lugar- PORTEL

2º lugar – PARAUAPEBAS

3º lugar – SANTARÉM

FUTEBOL DE AREIA MASCULINO

1º lugar – MONTE ALEGRE

2º lugar – OURÉM

3º lugar – PARAGOMINAS

VOLEIBOL FEMININO

1º lugar – CASTANHAL

2º lugar – BENEVIDES

3º lugar – SANTA ISABEL DO PARÁ

VOLEIBOL MASCULINO

1º lugar – CASTANHAL

2º lugar – TUCURUÍ

3º lugar – PARAGOMINAS

BASQUETEBOL FEMININO

1º lugar – CAMETÁ

2º lugar- MÃE DO RIO

3º lugar – PONTA DE PEDRAS

BASQUETEBOL MASCULINO

1º lugar – PONTA DE PEDRAS

2º lugar – MÃE DO RIO

3º lugar – BARCARENA

HANDEBOL FEMININO

1º lugar – ABAETETUBA

2º lugar – CASTANHAL

3º lugar – SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

HANDEBOL MASCULINO

1º lugar – VIGIA DE NAZARÉ

2º lugar – MOJU

3º lugar – SALINÓPOLIS

TÊNIS DE MESA FEMININO

1º lugar – GLAUCIA MEDEIROS – (MUANÁ)

2º lugar – RENATA NASCIMENTO – (BREVES)

3º lugar – SUELANE BAHIA – ( CAMETÁ)

3º lugar – RAISSA CHAVES – (MÃE DO RIO)

TÊNIS DE MESA MASCULINO

1º lugar – RONALDO ARAÚJO – (ACARÁ)

2º lugar – EWERTON DE SOUSA – (MARITUBA)

3º lugar – ANTONIO DE SOUZA – (PARAUAPEBAS)

3º lugar – CÁSSIO LIANDRO – (MARABÁ)

Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação