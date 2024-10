Israel confirma morte de sucessor de líder do grupo Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram nesta terça-feira (22) a morte de Hashem Safi al Din, apontado como sucessor de Hassan Nasrallah, morto há um mês, como chefe do grupo terrorista libanês Hezbollah.

O porta-voz das FDI em árabe, Avichay Adraee, disse que Safi Al Din, que era chefe do conselho executivo do Hezbollah e primo de Nasrallah, foi morto em um ataque em 4 de outubro.

– Chegamos a Nasrallah, a seu sucessor e à maior parte da liderança do Hezbollah. Nós alcançaremos qualquer um que ameace os civis do Estado de Israel – advertiu.

As forças israelenses também anunciaram a morte de Ali Hussein Hazima, comandante da célula da inteligência do Hezbollah.

– As FDI realizaram um ataque preciso e organizado pela inteligência ao principal quartel-general da inteligência do Hezbollah – informaram as forças israelenses em um comunicado no qual detalharam que havia 25 membros do grupo no local, subterrâneo, que ficava nos subúrbios do sul de Beirute conhecidos como Dahieh.

O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em 8 de outubro que Israel havia matado Safi al Din, assim como seu possível substituto. No entanto, as FDI disseram pouco depois que ainda estavam investigando essa possível morte, confirmada nesta terça.

