Adolescente é encontrado morto com sinais de violência extrema em Portel, no Marajó

Vítima estava desaparecida desde o dia 4 de julho; um homem foi preso e uma adolescente apreendida

O adolescente Maxmiller Pacheco da Costa, de 17 anos, foi encontrado morto neste domingo (6), em uma casa localizada na zona rural de Portel, no arquipélago do Marajó. O jovem estava desaparecido desde o dia 4 de julho.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo apresentava múltiplas perfurações e sinais de violência extrema. A cena chocou moradores da região.

No mesmo dia, um homem foi preso em flagrante e uma adolescente foi apreendida como suspeitos de envolvimento no crime. Segundo relatos de moradores, a jovem mantinha um relacionamento com a vítima.

As investigações seguem em sigilo sob responsabilidade da Delegacia de Portel, que trabalha para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.

Imagem: Redes Sociais