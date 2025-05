Aguilar celebra a Amazônia em mostra vibrante com 15 obras em São Paulo

A nova exposição Amazônia Vida do multiartista José Roberto Aguilar já está aberta ao público na DAN Galeria Contemporânea, em São Paulo. Com 15 obras de grandes dimensões, a mostra pode ser visitada até o dia 29 de maio e propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre natureza e humanidade.

Inspirado pela beleza da floresta amazônica, Aguilar transforma cores e formas em sentimentos. Suas pinturas expressam a Amazônia como um ser vivo, repleto de movimento, energia e significado. “A floresta entra dentro de você. Inconscientemente, você inspira ela. É esse esplendor”, diz o artista.

Os quadros não se limitam à estética. O objetivo é ir além da beleza visual, despertando emoções e lembranças. “Mais mensagens do que explicações”, resume Aguilar. Ele também afirma que sua arte é um agradecimento à Amazônia, como expressa em vídeo disponível em seu site.

A exposição traz ainda palavras, símbolos e textos que ampliam a experiência do visitante. Nascido em São Paulo em 1941, Aguilar é uma figura marcante da arte brasileira: pintor, escultor, videomaker, escritor e músico. Já participou de movimentos vanguardistas como o Kaos, ao lado de Jorge Mautner, e foi premiado na Bienal de São Paulo. Nos anos 80, fez parcerias musicais com nomes como Paulo Miklos, Arnaldo Antunes e As Frenéticas.

Amazônia Vida está na DAN Galeria Contemporânea, localizada na Rua Amauri, 73, no Itaim Bibi, em São Paulo. A visitação é gratuita.

Imagem: Divulgação