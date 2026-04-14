Há 12 anos salvando vidas, hospital Galileu celebra mais de 118 mil atendimentos públicos realizados

Ao longo de 12 anos, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), na Grande Belém, consolidou-se como referência em trauma ortopédico no Pará, com impacto positivo direto na vida de centenas de pacientes. Nesse período, a unidade soma 118.728 atendimentos, 32.388 cirurgias e 36.768 internações — números que evidenciam sua relevância na assistência especializada.

Voltado a casos de média e alta complexidade, o hospital atua principalmente em ortopedia, com cirurgias de fraturas de tíbia, antebraço e mão, além do tratamento de osteomielite crônica e aguda. Também oferece serviços em urologia e integra o Programa de Cirurgia de Traqueia, ampliando o acesso a atendimentos especializados no Pará.

Profissionais de saúde do Hospital Galileu que tem perfil voltado para média e alta complexidade, com destaque à ortopedia

Mais do que números, o HPEG reúne histórias de recomeço. O autônomo Renato Ferreira Nascimento, de 57 anos, morador de Belém, recuperou movimentos após tratar uma osteomielite no calcâneo direito. “Voltar a se mexer sem dor e sair do leito foi fundamental. A fisioterapia me ajudou muito nesse processo”, relata.

A experiência se repete diariamente. Internada para cirurgia no braço, Safira Eduarda, de Oeiras do Pará, destacou o impacto emocional das ações de acolhimento. “Foi muito bom receber esse tipo de visita, principalmente estando há vários dias longe da família”, contou.

A humanização também se reflete em iniciativas durante a internação. Arielma Lopes, 23 anos, do Acará, encontrou apoio em uma ação de saúde bucal após fraturar o braço em um acidente de moto. “Com o braço machucado, fica difícil escovar direito. O kit vai ajudar bastante enquanto estou aqui”, disse.

Já a estudante Daniqueli Fernandes, de Vitória do Xingu, surpreendeu-se com o ambiente acolhedor durante consulta de retorno. “A gente vem com aquele friozinho na barriga, mas quando encontra um clima leve, tudo fica mais tranquilo. Foi um momento que trouxe informação e deixou o dia mais feliz”, destacou.

Para o secretário de Saúde Pública, Ualame Machado, o hospital reafirma sua missão ao completar 12 anos. “Em cada atendimento, cirurgia ou gesto de acolhimento, o HPEG fortalece seu papel na rede pública, transformando histórias e devolvendo dignidade a quem mais precisa”.

Perfil

Ao longo de sua trajetória, o Galileu ampliou a capacidade de atendimento e consolidou um modelo baseado em especialização, resolutividade e cuidado centrado no paciente. Segundo o diretor técnico, Pablo Lobato, o hospital ocupa posição estratégica na rede estadual.

“O Hospital Galileu possui perfil voltado para média e alta complexidade, com destaque para a ortopedia especializada, incluindo alongamento ósseo, artroscopia e ortopedia geral”, afirma. O médico ressalta que a unidade também atua em urologia cirúrgica benigna e é referência estadual em cirurgia de traquéia. “É um hospital de porta fechada, que atende pacientes regulados, encaminhados após atendimento inicial em outras unidades”, completa.

Esse perfil se reflete nos serviços ofertados. Além das cirurgias, o hospital mantém ambulatório ativo para acompanhamento no pós-alta. “Realizamos procedimentos em ortopedia de média e alta complexidade, com técnicas avançadas, além de atendimentos em urologia e cirurgias de traqueia, inclusive casos complexos”, explica.

Humanização

Gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), o hospital também se destaca pelas ações de humanização. “Somente em 2025, o HPEG promoveu quase 200 ações. Esse número traduz o compromisso de tornar a saúde um espaço de acolhimento, essencial diante de um cenário marcado por incertezas e vulnerabilidades”, destacou Anny Segóvia, coordenadora de Humanização.

Outro marco da unidade ao longo desses 12 anos, é a acreditação ONA nível 3. Para a diretora executiva, Paula Narjara, o reconhecimento exige vigilância constante. “Ter um hospital acreditado é motivo de orgulho e responsabilidade. Precisamos manter padrões elevados e buscar evolução contínua. A certificação nível 3 mantida por cinco anos consecutivo comprova a maturidade institucional, a segurança assistencial e a gestão integrada dos processos. Além disso, o cuidado com vidas devolvidas à sociedade de alguma forma reestabelecidas”, enfatizou.

Investimentos

Entre 2024 e 2025, o Governo do Estado investiu quase R$ 1,7 milhão em equipamentos, revitalizações e melhorias operacionais no Hospital Galileu, ampliando a capacidade de atendimento, modernizando fluxos assistenciais e reforçando o papel da unidade como referência em traumatologia.

Ao todo, 39 áreas foram revitalizadas — incluindo enfermarias, postos de enfermagem, centro cirúrgico, UTI, recepção, sala de espera, portaria e setores administrativos — beneficiando diretamente pacientes, cuidadores e profissionais.

Entre os principais avanços estão a instalação de 43 aparelhos de ar-condicionado, a entrega de uma nova máquina de raio-X, um arco cirúrgico e novas camas hospitalares. O centro cirúrgico também foi totalmente revitalizado, com duas salas adequadas às normas vigentes, garantindo mais segurança, conforto e qualidade nos atendimentos do SUS.

Mais sobre o Galileu

O Galileu atende, em nível ambulatorial, as especialidades de anestesiologia, doenças benignas da traqueia, doenças ortopédicas e reconstrução com alongamento ósseo, ortopedia pós-alta e urologia cirúrgica benigna.

No Centro Cirúrgico, a unidade mantém a capacidade de realizar procedimentos de alongamento ósseo, cirurgias de traqueia benigna, cirurgias reparadoras, além de cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade e urologia cirúrgica oncológica benigna.

O HPEG está localizado na avenida Mário Covas, nº 2553, e segue consolidando um modelo de cuidado que une técnica, acolhimento e humanidade como caminhos para uma saúde pública mais digna e transformadora.

Texto: Ascom/HPEG.

Foto: Ascom/HPEG

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Fonte: Agência Pará