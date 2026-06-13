Anvisa suspende milho de pipoca por informação errada sobre glúten

Também foi determinada a apreensão de suprimento alimentar vendido na internet, nesta sexta-feira (12)

Rafael Saldanha, da CNN Brasil, em São Paulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento do milho para pipoca da marca Provatti, nesta sexta-feira (12). A medida também suspende a venda, a distribuição, a divulgação e o consumo do produto.

A motivação é o fato de a rotulagem informar que o produto “não contém glúten”, quando, na verdade, existe a advertência de contaminação cruzada com trigo (pode conter trigo) ou de presença intencional desse grão.

“Considerando a informação incorreta sobre a ausência de glúten na rotulagem do milho para pipoca da marca Provatti. Como o produto apresenta advertência de contaminação cruzada com trigo (PODE CONTER TRIGO) ou de presença intencional (CONTÉM TRIGO), a advertência NÃO CONTÉM GLÚTEN não pode ser utilizada“, diz a Resolução 2.324.

O milho da Provatti é fabricado pela Kaza Distribuidora, R & A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos. A CNN Brasil tenta contato com a empresa para um posicionamento. O espaço está aberto para manifestações. Play Video

Suspensão de suplemento

A Anvisa também anunciou a determinação de apreensão dos suplementos alimentares da marca Nutricost, de fabricante desconhecido. As duas medidas foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta.

Segundo a agência, ficam proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso dos produtos, conforme a Resolução 2.325.

“Considerando a divulgação e comercialização de Suplementos Alimentares da marca NUTRICOST, de origem desconhecida ou ignorada em lojas digitais“, cita um trecho da determinação.

Os suplementos alimentares eram divulgados e vendidos em sites na internet.