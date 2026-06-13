Tratamento em casal pode aumentar efeito de caneta emagrecedora? Entenda

Mudança de rotina em dupla aumentam taxa de sucesso no tratamento da obesidade com análogos de GLP-1

Beto Souza, da CNN Brasil, em São Paulo

A máxima “quem ama cuida” parece ter encontrado respaldo em dados. Uma pesquisa realizada pela healthtech TM&TL revela que 78% dos seus usuários buscam canetas emagrecedoras para tratamento junto com o parceiro.

O tratamento com análogos de GLP-1 tem deixado de ser uma jornada individual para se tornar uma rotina compartilhada entre casais. Em 2026, a busca por tratamentos em dupla cresceu 77%, segundo a nutróloga Lissa Horiguchi.

O fenômeno reflete a busca por maior adesão e resultados consistentes na perda de peso.

O impacto do suporte social

De acordo com especialistas, o apoio mútuo é um dos pilares para a manutenção do peso a longo prazo, pois transforma o ambiente domiciliar em um ecossistema de suporte, reduzindo a ansiedade e o estresse.

“A rotina domiciliar é o principal preditor de sucesso a longo prazo. Enquanto um parceiro que sabota mesmo sem intenção é um fator de risco para o reganho de peso, um parceiro que apoia é um fator protetivo para o emagrecimento sustentável”, explica a Dra. Lissa Horiguch

O convívio facilita a substituição de gatilhos emocionais por hábitos saudáveis, como a prática de exercícios em conjunto.

Sustentabilidade dos resultados

A sinergia do casal mostra-se vital especialmente no encerramento do uso das medicações. A construção de novos hábitos em dupla ajuda a combater a tendência biológica de recuperar o peso antigo.

“Pacientes que iniciam sozinhos tentam mudar dentro de um ambiente que continua igual, o que gera um obstáculo enorme. Já quando o casal faz o tratamento em con-junto, o reforço positivo acontece em casa, no mercado e na rotina. O ambiente molda o comportamento, e na manutenção do peso a longo prazo, cada um acaba sendo o maior suporte do outro”, completa a Dra. Lissa.

Como explica a Dra. Lissa Horiguchi, sistemas de apoio compartilhados sustentam o resultado de forma mais eficiente do que a disciplina isolada, funcionando como um fator protetivo para o emagrecimento sustentável.

Imagem: Unsplash/i yunmai