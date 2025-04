Ao vivo | Paysandu x Athletico-PR | Campeonato Brasileiro | 04.04.25

Paysandu e Athletico-PR duelam nesta sexta-feira (4 ), às 21h, no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto marca a estreia de ambos na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo válido pela 1ª rodada. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Embalado por uma invencibilidade de 11 jogos na temporada, o Paysandu estreia hoje na Série B contra o Athletico-PR, às 21h, no Mangueirão. Impulsionado pela recente classificação para as finais da Copa Verde e do Campeonato Paraense, o time bicolor espera contar com o apoio massivo da torcida para iniciar a competição nacional com o pé direito. O objetivo para esta edição é superar a 13ª colocação conquistada no ano anterior.

Após o rebaixamento da Série A na temporada anterior, o Athletico-PR retorna à Série B depois de 13 anos, desembarcando em Belém para enfrentar o Paysandu, às 21h, no Mangueirão, com o claro objetivo de conquistar o acesso imediato. No Campeonato Paranaense, o Furacão foi eliminado na semifinal pelo Maringá, realizando uma campanha aquém do esperado, enquanto na Copa do Brasil figura na terceira fase. A última vez que a equipe rubro-negra entrou em campo foi em 19 de março.

Se inscreva no canal: