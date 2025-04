Programa Por Todas Elas chega a Marabá com ações de saúde e cidadania

A cidade de Marabá, no sudeste do Pará, recebeu nesta sexta-feira, 04, mais uma edição do programa “Por Todas Elas”, iniciativa do Governo do Estado que oferece atendimentos gratuitos na área da saúde e serviços de cidadania para mulheres. A ação aconteceu na recém-inaugurada Usina da Paz do município e reuniu centenas de moradores.

Durante a ação, a vice-governadora do Pará e idealizadora do projeto, Hana Ghassan, destacou a importância de políticas públicas voltadas às mulheres.

“O projeto Por Todas Elas tem o objetivo de trazer o Governo para perto da população, levando serviços de saúde, de cidadania, como, por exemplo, a emissão de diversos documentos que são importantes para o dia a dia das nossas mulheres”.

“Além disso, o projeto fortalece o papel da mulher na sociedade, na política e a atuação dela diariamente. O Por Todas Elas está aqui para cuidar das mulheres marabaenses”, acrescentou a vice-governadora.

Uma das novidades desta edição foi a Carreta da Mulher: espaço itinerante equipado para exames e consultas especializadas. No local, foram realizados atendimentos com mastologista, exames de ultrassonografia com laudo na hora (mama, tireoide, axila, abdome total, vias urinárias e transvaginal), mamografia e o exame preventivo PCCU.

A dona de casa Alana da Silva foi a primeira pessoa atendida no novo espaço itinerante de prevenção e diagnóstico precoce de doenças. “Hoje fiz o exame preventivo, tudo rápido, com atendimento excelente. É importante fazermos esses exames e cuidar da nossa saúde, estou impressionada com a estrutura oferecida aqui, obrigada pela oportunidade”, disse.

Quem também foi atendida na Carreta da Mulher foi a doméstica Maria José Ferreira. Ela aproveitou a oportunidade para fazer o exame de mamografia. “Eu precisava fazer essa consulta e consegui resolver aqui na ação de saúde, tudo bem pertinho de casa. Por conta da idade eu sempre procuro fazer esses exames e que bom que o resultado sai na hora”.

ATENDIMENTOS GARANTIDOS

Ao todo, mais de 30 serviços foram disponibilizados gratuitamente, como emissão de documentos, atendimentos de saúde (ginecologista, clínico geral, pediatra, geriatra, otorrino, angiologista e odontólogos), exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, entre outros.

Um dos serviços mais procurados foi o de emissão de documentos, a pedagoga Elaine Brito garantiu o novo documento de identificação.

“Geralmente a identidade tem uma demanda grande, é difícil conseguir atualizar, mas aqui foi rápido e consegui resolver meu problema. Uma ação dessa é importante porque nós trabalhamos, moramos em um bairro periférico que demanda logística para sair e que carece desses serviços”, afirmou.

A programação contou ainda com serviços de estética, sorteio de brindes, atrações culturais e atividades recreativas para crianças, atendimentos da Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Cosanpa, atendimentos para pets (vacinação antirrábica, cadastro e exames para castração), entre outros serviços oferecidos por órgãos estaduais.

POR TODAS ELAS

Criado no ano de 2024, o programa é uma iniciativa do Governo do Pará, para incentivar o protagonismo feminino em diversos campos, incluindo a política, com foco na construção de direitos para a mulher. Até o momento, a ação já teve 13 edições e garantiu cerca de 60 mil atendimentos.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias