Ao vivo | Vila Nova x Paysandu | Série B | 12.04.25

Neste sábado (12), às 18h (horário de Brasília), o Vila Nova e o Paysandu se enfrentam no Serra Dourada pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam buscando a primeira vitória após derrotas na estreia. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e A Província do Pará.

Na primeira rodada da Série B, o Vila Nova acabou perdendo para o Coritiba por 1 a 0 jogando fora de casa.

O Paysandu também não teve uma boa estreia. O Papão foi derrotado para o Athletico-PR por 2 a 1 em pleno Mangueirão.

