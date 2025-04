Operação apreende fuzil em garimpo na Terra Indígena Kayapó, em Ourilândia do Norte

A Polícia Federal, em conjunto com a Funai, apreendeu fuzil, ontem, sexta-feira, 11, mercúrio e grande quantidade de munições na Terra Indígena Kayapó, município de Ourilândia do Norte, no sudeste paraense. Foram inutilizados cerca de dois mil litros de combustível, motores, embarcações, peças e equipamentos utilizados em dragas de extração de ouro.

A ação partiu de fiscalização no rio Fresco, para o combate ao garimpo ilegal na calha do rio e em suas margens.

Foram constatadas duas áreas exploradas. Na primeira, os responsáveis pelo garimpo fugiram com a chegada da PF. No acampamento foi encontrada grande quantidade de munições de vários calibres, seis armas, sendo um fuzil do calibre .556, quatro quilos de mercúrio, maquinário e embarcações, além de uma antena de internet satelital.

No segundo local foi encontrada uma draga sendo montada. As pessoas que estavam nessa área foram ouvidas e liberadas. A Funai ainda destrui cerca de dois mil litros de combustível, maquinários e veículos utilizados para a extração de ouro.

O rio Fresco, um dos principais afluentes do rio Xingu, cruza a TI kayapó e tem sofrido com a poluição de garimpo, que além do despejo do mercúrio, também deixa suas águas barrentas.

