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Ataque Brutal | Terror da Netflix faz Sharknado realista com atriz de Bridgerton

Apesar dos personagens desinteressantes, filme se salva pelos ataques e brutalidade dos tubarões que invadem uma pequena cidade nos EUA

Thiago Romariz

Imagine uma versão de Sharknado, a famosa franquia trash de tubarões em tornados, mas em uma versão mais próxima possível da realidade. Essa é a premissa de Ataque Brutal, novo terror da Netflix que mostra a pequena cidade de Anneville completamente tomada por um furacão nível 5 e que é tomada por tubarões sedentos por sangue.

É complicado ler a sinopse e não acredita que no tom absurdo que o filme tomaria, mas o diretor Tommy Wirkola (Noite Infeliz, João e Maria: Caçadores de Bruxas) conduz a narrativa inicial com um recorte bem realista de personagens com fundo dramático relevante. Tem uma grávida solteira, uma orfã, três crianças de orfanato e alguns coadjuvantes típicos de cidades do interior. 

Apesar de lento, o começo de Ataque Brutal prende atenção na mesma medida de qualquer filme que lida com uma travessia iminente. O escorregão vem quando precisa justificar qualquer drama real, pois mesmo com a ótima Phoebe Dynevor (Bridgerton), não há como escapar de um texto superficial e sem inspiração. Por outro lado, Wirkola consegue entregar o impacto e exagero sugerido com os ataques dos tubarões que se espalham como formigas em uma Anneville inundada.

O grafismo dos ataques fica no limite da violência desnecessária e os absurdos de um filme trash – e alcançar isso é o que faz o espectador assistir até o final para acompanhar o próximo tubarão aparecer. Seja pelo CGI ou pela capacidade de não mostrar os bichos inteiros o tempo inteiro, o filme entrega um terror com ação interessante. Não existe a qualidade de Águas Rasas ou Predadores Assassinos, mas cumpre o papel de equilibrar o absurdo com algo minimamente verossímil, e assim, divertido.

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