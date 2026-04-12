Na primeira semana como governadora do Pará, Hana Ghassan fortalece ações de segurança pública

Chamada de aprovados em concurso da PM e Bombeiros e plataforma que agiliza o atendimento à mulheres vítimas de violência estão entre as medidas

Na primeira semana de gestão, a governadora do Pará, Hana Ghassan, fez anúncios importantes que dão sequência aos investimentos em áreas estratégicas como a segurança pública. Com a entrega do novo Batalhão da Rotam, na capital, e o lançamento da plataforma “SOS Mulher 190”, a governadora Hana reforça que a segurança pública está nas prioridades da sua gestão.

“SOS MULHER 190”

A governadora lançou a plataforma “ SOS Mulher 190” nova tecnologia que vai agilizar o atendimento à mulheres em contexto de violência. Qualquer mulher pode fazer o cadastro no site da segup e , ao acionar o 190, a plataforma vai identificar o número e direcionar o atendimento como prioridade. Atendimento rápido, sem burocracia, estratégico, que fortalece as ações de proteção e combate à violência contra mulheres.

“Estamos implantando uma estratégia única no Brasil de proteção às mulheres. Diante de uma realidade de violência que não pode ser tolerada, deixamos uma mensagem clara: no Pará, nenhum tipo de violência contra a mulher será aceito. Quem ousar cometer esse tipo de crime vai responder com o rigor da lei”, afirmou a governadora.

Hana Ghassan destaca que o acesso à plataforma é simples e que, a partir do momento em que a mulher acionar o 190, o sistema vai identificar. A ferramenta também dispensa a necessidade de medida protetiva, ampliando o acesso e garantindo proteção às mulheres que ainda não formalizaram denúncia, mas já se encontram em situação de risco.

“Muitas vezes, a mulher em contexto de violência, não consegue ir até uma delegacia e fazer o registro com medo do agressor ou para proteger os filhos. Então, no SOS Mulher, ela se cadastra uma única vez, informando o endereço e o número de telefone dela. Ela não irá receber mensagem. Ao se cadastrar, responde rapidamente três perguntas : se já sofreu violência, se teme sofrer violência ou se ela faz o cadastro de maneira preventiva. O sistema registra e pronto. Essa mulher, ao precisar, e vamos trabalhar para que ela esteja protegida, vai bastar acionar 190”, explica a governadora.

CASA DA MULHER BRASILEIRA

Ainda no contexto de ações voltadas ao atendimento das mulheres, a governadora Hana assinou a ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher Brasileira de Marabá, região Sudeste do Estado, que oferecerá, em um só espaço, serviços especializados para os mais diversos tipos de violência, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças em uma brinquedoteca, alojamento de passagem até 48 horas para mulheres em risco, serviços de saúde e central de transportes para deslocamento a outros atendimentos. A obra contará com investimento de R$ 7.252.000,00 e será executada pelo governo do Estado em parceria com o governo federal.

NOVO BATALHÃO ROTAM

A primeira entrega da gestão da governadora Hana Ghassan, foi a sede do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) da Polícia Militar, em Belém. O projeto representa a ampliação do atendimento da unidade especializada e um investimento de R$ 2,7 milhões em estrutura. A nova sede contará com espaços como auditório, recepção, salas do comandante, subcomandante, alojamentos feminino e masculino de praças e de oficiais, refeitório, reserva de armamento e academia. Soma-se ainda a entrega de uma van para compor a frota da Rotam no valor de R$ 316.800,00 utilizada para transporte de tropa e logística.

Durante a entrega do novo batalhão, o governo do Pará fez ainda o repasse de uma van no valor de R$ 316.800,00 para o almoxarifado geral, além de 45 bicicletas a serem utilizadas no policiamento no valor de R$ 40.500,00.

Serão 35 bicicletas utilizadas nas áreas de pontos turísticos da Região Metropolitana de Belém e 10 destinadas ao policiamento em Afuá que possui a peculiaridade regional.

CHAMADA APROVADOS CONCURSO PM E BOMBEIROS:

Hana Ghassan anunciou a chamada de aprovados nos concursos da PM e do Corpo de Bombeiros para este mês de abril.

“Na área da segurança, outro investimento é que até o dia 15 de abril, iremos convocar 1.400 policiais militares e 745 bombeiros, para o aumento e fortalecimento do efetivo. Já vivemos uma redução de 55% dos crimes violentos no Estado e queremos avançar cada vez mais. Segurança é um tema que precisa de investimento diário, assim como em pessoal, como em tecnologia para que consigamos continuar agindo com excelência”, pontua Hana Ghassan.

Entre as primeiras agendas, a governadora Hana Ghassan reuniu com representantes do Sistema Estadual de Segurança Pública do Estado para alinhar estratégias na área para os próximos meses de 2026. Os gestores trataram sobre novos avanços para segurança pública do estado, especialmente no que tange o uso de tecnologia. A atuação integrada das forças segue fortalecida para garantir que os resultados da redução da criminalidade continuem sendo alcançados.

Em números, o Pará alcançou nos últimos sete anos, uma queda de 42% nos casos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), comparado com o ano de 2018.

A governadora destacou que os investimentos continuam para garantir a estrutura adequada para as forças de segurança, como novas viaturas, coletes balísticos, armamentos, incremento das embarcações para as ações fluviais, bem como nas melhorias das unidades policiais por todo o estado, o que resulta no fortalecimento da tropa e em melhores condições de trabalho para os agentes.

Em números, na comparação de 2018 com 2025, o Pará apresentou aumento de quase 500% nas apreensões de drogas no Estado. De 2019 a 2025 foram apreendidas 67,3 toneladas de entorpecentes. Só em 2025, foram 16,7 toneladas de drogas apreendidas. Sobre prisões de faccionados, foram 800 prisões em 2025 no Pará e em outros Estados.

As três bases fluviais instaladas em regiões estratégicas do Estado, ampliaram o alcance das forças de segurança no combate ao crime pelos rios. Base Antônio Lemos, no Marajó, Base Candirú, em Óbidos, e a Base do baixo Tocantins recentemente entregue, em Abaetetuba. Outras ações com o uso da tecnologia, como instalação de mais de 1.000 câmeras, algumas fazem reconhecimento facial e de placas de veículos, 100 totens de segurança distribuídos em todas as regiões, câmeras corporais para os agentes, 14 Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR), localizados nas 14 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp).

“Para além do discurso, é ação. Lançamos um plano que apresenta ações integradas, articuladas, de inteligência e vamos continuar garantindo resultados positivos na segurança”, finaliza a governadora.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias