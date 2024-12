Atriz de 24 anos morre arrastada pelo mar enquanto fazia yoga

“O melhor lugar na Terra”. Era assim que a atriz russa de 24 anos, Kamilla Belyatskaya, descrevia a ilha de Koh Samui, na Tailândia, onde viveu seus momentos finais de vida na última sexta-feira (26). Na ocasião, ela foi arrastada por uma onda violenta enquanto praticava yoga sobre uma rocha, seu ponto favorito da ilha, que havia classificado como “a melhor coisa que já viu na vida”.

Turistas que estavam no local relatam terem visto Kamilla forrar a pedra com um tapete rosa antes de iniciar a sua meditação. Eles também presenciaram o momento em que a onda a arrastou para dentro do mar agitado.

Um homem cujo a identidade não foi confirmada chegou a mergulhar para tentar resgatar a artista, mas também acabou se afogando. As autoridades estão realizando buscas para encontrá-lo utilizando motos aquáticas.

O corpo de Kamilla, por sua vez, foi localizado no fim de semana, a mais de um quilômetro da pedra onde ela estava meditando antes do acidente. Seu tapete rosa também foi achado, boiando entre as rochas.

Equipes de resgate chegaram a ser acionadas no momento do acidente, e chegaram 15 minutos depois de Kamilla ser tragada pelo mar. Contudo, as águas violentas dificultaram a operação de salvamento.

Chefe do Centro de Resgate de Samui, Chaiyaporn Subprasert afirmou que a atriz estava em um local considerado um mirante, contudo, ela pode ter sido surpreendida pelo aumento repentino das ondas. Ele afirma que há sistemas de alerta espalhadas pela ilha, com bandeiras vermelhas sinalizando as áreas de alto risco.

Fonte: pleno News/Fotos: Arquivo Pessoal | Frame de vídeo / YouTube