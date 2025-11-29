Barcelona vira jogo e vence Alavés por 3 a 1 com dois gols de Olmo

Lamine Yamal marcou o outro do Barça
Fernando Kallas, da Reuters
O Barcelona mostrou sua força na recuperação e derrotou o Deportivo Alavés por 3 a 1, neste sábado, no Camp Nou, em mais uma rodada de LaLiga. Apesar de um início turbulento, com o time de Xavi conseguindo reverter o placar com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo, sendo que o próprio Olmo marcou novamente no final para garantir a vitória.
O triunfo coloca o Barça na liderança do campeonato com 34 pontos, dois à frente do Real Madrid, que tem uma partida a menos e enfrenta o Girona no domingo.
O Alavés surpreendeu logo no primeiro minuto, quando Pablo Ibáñez abriu o placar com um gol de perto. Mas a reação do Barcelona foi imediata: aos 8 minutos, Raphinha fez uma assistência primorosa para Lamine Yamal, que não desperdiçou e bateu forte no canto superior para empatar.
Raphinha, mais uma vez, teve papel fundamental no segundo gol do Barça, aos 26 minutos. O brasileiro cruzou para Dani Olmo, que finalizou com classe e marcou um belo gol de primeira, virando o jogo a favor dos donos da casa.
Já nos acréscimos, Olmo voltou a brilhar. Em um contra-ataque rápido, ele e Yamal fizeram uma tabela precisa, e o jovem atacante deixou Olmo completamente livre para selar a vitória com calma, ampliando o placar para 3 a 1.
Com essa vitória, o Barcelona segue firme na busca pelo bicampeonato, enquanto o Alavés segue tentando encontrar seu caminho na competição.
Reprodução/X/Barcelona