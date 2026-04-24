Prefeitura oficializa união de 108 casais em Casamento Comunitário

O histórico Mercado de São Brás foi o cenário do Casamento Comunitário promovido pela Prefeitura de Belém hoje. No evento, 108 casais oficializaram a união de forma totalmente gratuita.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Belém (SEDH), realizou nesta sexta-feira, 24, o primeiro Casamento Comunitário 2026: 108 casais oficializaram a união de forma totalmente gratuita. Pela primeira vez, o histórico Mercado de São Brás foi o local de uma cerimônia de casamento civil, que priorizou casais de baixa renda que enfrentavam barreiras para oficializar o matrimônio, seja por questões burocráticas, dificuldade de acesso aos serviços públicos ou falta de informação.

Os 108 casais, seus familiares e convidados celebraram, no evento, a assinatura da certidão de casamento e a troca de alianças. A festa contou com decoração especial, bufê, música com DJ e sorteio de cerca de 30 brindes, como airfryers, outros eletrodomésticos e itens para o lar. A ação é iniciativa da Prefeitura em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) e o Cartório de Registro Civil Guedes de Oliveira.

O prefeito de Belém, Igor Normando, compareceu ao Casamento Comunitário com a primeira-dama, Fabíola Normando. Ele destacou a importância da união dos casais como forma de fortalecer as famílias, servindo como fonte de incentivo e esperança para que desafios sejam vencidos com serenidade.

“O casamento é uma escolha diária que nos faz compreender que existem dias fáceis e difíceis, e precisamos fazer a escolha de estar juntos todos os dias, porque o apoio, o acolhimento e mesmo um simples abraço em casa são atos que nos encorajam a ir além. Hoje é o momento de vocês reafirmarem o compromisso com as pessoas que vocês amam, para que juntos sejam sempre muito mais fortes e felizes. Que Deus abençoe a cada casal e fortaleça o lar de vocês, e que sejam muito felizes. É o que a Prefeitura de Belém deseja a todas e todos!” discursou o prefeito Igor Normando.

A secretária executiva de Direitos Humanos de Belém, Larissa Martins, informou que o Casamento Comunitário da Prefeitura de Belém vai ocorrer periodicamente.

“Nós vamos realizar duas edições do Casamento Comunitário por ano. A segunda edição de 2026 deve ocorrer entre setembro e outubro, quando vamos oficializar a união de cerca de 150 casais. Definimos que esses eventos devem ser uma grande festa de celebração do amor, totalmente gratuita, com decoração, DJ e coffe-break, para que possam marcar toda as famílias”, destaca Larissa.

Representando o TJ-PA, atuaram na assinatura da certidão de casamento os juízes Francisco Roberto Macêdo de Souza, Ana Patrícia Alves Fernandes e Ana Lúcia Bentes Lynch.

Casais celebram o amor e oficializam a união com muita alegria

Vivendo juntos há oito anos, o casal Albertina Gonçalves, 62 anos, doméstica, e Antônio Gomes, 75, marinheiro aposentado, sonhava com o casamento para celebrar o amor e unir a família, composta por três filhos dela e dois dele.

“Eu nunca tinha ouvido falar em casamento comunitário, mas uma amiga enviou o link do grupo Whatsapp da secretaria, em que pediram nossos documentos. Passamos pelas duas etapas, levamos a certidão no cartório, e hoje pudemos finalmente celebrar neste evento especial”, afirma Albertina. O casal vai festejar o matrimônio neste sábado, 25, com um almoço para 60 convidados em seu sítio no bairro de São João do Outeiro.

Para o jovem casal Gustavo Souza, estoquista, e Elaine Souza, atendente, ambos de 21 anos e já pais de uma neném de 10 meses, a oficialização da união representa um marco em suas vidas.

“Nós já vivemos como casal há cinco anos. Nos conhecemos bem jovens, ainda no ensino médio, estudando em escolas diferentes. Fomos apresentados por amigos, passamos a namorar e depois viver juntos”, relembra Gustavo. “Hoje finalmente podemos oficializar nossa união aqui no Casamento Comunitário. Fiz nossa inscrição de forma fácil e rápida, assim que vi essa ação nas redes sociais do prefeito Igor”, afirma

As cozinheiras Josielle Souza, 23 anos, e Jocelma Aires, 29 anos, moram juntas há cerca de seis anos e decidiram abrir um ponto de comidas típicas no bairro do Bengui há quase quatro anos. “O Casamento Comunitário é importante porque muitas pessoas não têm condição de pagar o casamento civil. E para nós é também um evento inclusivo para a comunidade LGBT, que pode oficializar a união, algo muito importante para nós”, afirma Josielle.

Pais de duas filhas e avós de dois netos, o porteiro José Carlos Fernandes, 64 anos, e a professora da rede municipal Cleide Albuquerque, 57 anos, já vivem juntos há 37 anos. Cleide soube da ação pela irmã e aprovou totalmente a iniciativa.

“Finalmente conseguimos nos casar e de forma de gratuita, isso é um grande presente para nós. O Casamento Comunitário da Prefeitura é uma ação maravilhosa, a SEDH e o cerimonial estão de parabéns”, afirma Cleide.

O Casamento Comunitário da Prefeitura possibilita aos casais a celebração do amor e do companheirismo, com gratuidade e respeito à diversidade, garantindo que a família, o amor e o afeto sejam direitos de todas e todos cidadãos de Belém.

Fonte e imagens: Agência Belém