ENTRETENIMENTO

Sergio Malheiros é furtado no Rio e faz alerta sobre pedidos de dinheiro

Ator foi vítima enquanto esperava um carro de aplicativo em um bar na praia de Ipanema

Fernanda Garcia, colaboração para a CNN Brasil

O ator Sergio Malheiros, 32, publicou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira (28) contando que foi furtado na porta de um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro, enquanto esperava um carro de aplicativo.

Ele explicou que pessoas estavam recebendo mensagens do número de celular dele pedindo dinheiro.

“Queria dizer que não sou eu, pra todo mundo tomar muito cuidado e tá tudo bem comigo, foi só o susto, foi tudo muito rápido, ali num bar de Ipanema, o cara passou de moto, eu tava esperando o carro de aplicativo e ele passou e levou meu telefone, foi uma fração de segundos. Então queria deixar o aviso aqui pra vocês, tô aqui agora tentando resolver tudo”, disse o ator sobre o ocorrido.

Sérgio ficou conhecido com seus papeis em novelas e filmes, além de ser casado com a atriz Sophia Abrahão. Os trabalhos mais recentes foram feitos para o Disney+, como as séries “Capoeira” e “Amor da Minha Vida“.

Instaram/ Sérgio Malheiros

