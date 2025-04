Bazar Fashion do Grupo Amigas Solidárias visa arrecadar fundos para caridade

Evento com ótimas peças será nesta quinta-feira (10), no Hotel Radisson, em Belém, das 10h às 22h.

No dia 10 de abril, Belém recebe uma iniciativa especial: o Bazar Fashion das Amigas Solidárias, que acontecerá no elegante Hotel Radisson Maiorana, no horário das 10h às 22h, você terá a chance de renovar seu guarda-roupa com peças únicas e estilosas, enquanto contribui para uma causa nobre.

Este bazar é uma união de amigas com um propósito em comum: promover a solidariedade através da moda. Você encontrará uma variedade incrível de roupas, tudo com preços acessíveis e com a qualidade que você procura. Ao participar, você não apenas fará ótimas compras, mas também estará ajudando a impulsionar projetos sociais importantes na comunidade.

Serviço:

Bazar Fashion das Amigas Solidárias

Data: 10 de abril de 2025

Horário: das 10h às 22h.

Local: Hotel Radisson Maiorana, Av. Cmte. Brás de Aguiar, 301-321 – Nazaré, Belém – PA

Fotos: A Província do Pará