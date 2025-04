Viola Davis desembarca no Brasil para divulgação do seu novo filme

Acompanhado do companheiro, o produtor Julius Tennon, a atriz Viola Davis chegou ao Brasil nessa sexta-feira feira (4). Para participar de um evento em que promove a divulgação do seu novo filme G20 em que é protagonista. Viola Davis ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2017 pelo filme Um Limite Entre Nós.

O evento de divulgação do G20, contou com a presença de artistas importantes do Brasil, entre eles, a cantora Anitta, o ator Lázaro Ramos, e Regina Casé, a paraense Gaby Amarantos também esteve presente no evento e ao posar para fotos com Viola, presenteou a atriz com uma Nossa Senhora de Nazaré, a cantora postou em suas redes sociais registros do dia expressando sua euforia em poder estar presente no evento de Viola e celebrando a força das mulheres. “Da pra sentir a potência dessas mulheres? Eu e a rainha Viola Davis, que tanto admiro! Dei a ela Uma Nossa Senhora pra abençoar seus passos, e claro, convidei: Vem pra Belém no círio, e Sentir a força da Laje de Nazaré! Que momento abençoado!” Escreveu Gaby Amarantos em suas redes sociais.

No momento de pré-exibição do filme Viola Davis falou sobre como ama os fãs brasileiros “Meus fãs brasileiros veem meu coração, minha negritude, minha feminilidade, meu talento. Te amo, Brasil!” Declarou a atriz.

Na trama do filme , Viola Davis da vida a Danielle Sutton presidente dos Estados Unidos, que em uma viajem para África do Sul com sua família, ao tentar promover um projeto para estabilizar países em desenvolvimento, os participantes do evento são atacados e sequestrados por um grupo, Danielle escapa , e agora como ex militar terá de usar de usar toda sua experiência para salvar sua família e proteger o mundo de um golpe planejado pelo grupo terrorista” O filme G20 estreia dia 10 de abril pela plataforma prime vídeo.

Por: Thays Garcia

imagens; Divulgação Instragram