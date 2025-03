Belém Lê Mais: Projeto Pró-Leitura Impulsiona o Hábito da Leitura

O projeto “Pró-Leitura Belém” tem como objetivo principal formar leitores engajados e apaixonados pelos livros. Para alcançar essa meta, o projeto desenvolve um conjunto de ações abrangentes e inovadoras nas unidades de ensino da rede pública municipal.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec), lançou o programa Pró-Leitura Belém na manhã desta segunda-feira (10). A iniciativa tem como objetivos principais garantir a alfabetização na idade certa e formar estudantes leitores na rede municipal de ensino.

O Pró-Leitura Belém visa transformar as escolas municipais em centros de leitura e cultura, com a implementação de bibliotecas escolares, a formação de mediadores de leitura e a realização de atividades lúdicas e interativas. O programa também prevê a promoção de eventos literários e a criação de parcerias com instituições culturais, para ampliar o acesso dos alunos aos livros e à cultura.

Com o Pró-Leitura Belém, a Prefeitura de Belém busca garantir que todos os estudantes da rede municipal tenham acesso a uma educação de qualidade, que os prepare para o futuro e os torne cidadãos críticos e conscientes.

Durante o evento de lançamento do programa “Pró-Leitura Belém”, a Prefeitura de Belém realizou a entrega de materiais didáticos do programa “Alfabetiza Pará”, beneficiando mais de 11.110 estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação.

Além disso, foram distribuídos 2.000 kits de livros para compor os “Cantinhos de Leitura” nas salas de Educação Infantil (creche e pré-escola) e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Cada uma das 200 unidades educacionais da Rede também recebeu 60 novos títulos para enriquecer o acervo das salas de leitura. Os mais de 30.000 livros foram doados no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em parceria com a Fundação Itaú Social.

Foto: Luís Miranda/ Semec