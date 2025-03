Ao Vivo | Remo X Criciúma | Copa do Brasil | 11.03.25

O Estádio Mangueirão, em Belém, será palco do confronto entre Remo e Criciúma nesta terça-feira, dia 11, às 19h30, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2025. A partida será disputada em jogo único, com o vencedor avançando para a próxima fase da competição. Acompanhe ao vivo no YouTube de A Província do Pará e no da Super Marajoara.

O Remo chega para o confronto contra o Criciúma com um período de descanso, após a suspensão do Campeonato Paraense. A equipe azulina almeja alcançar a terceira fase da Copa do Brasil, feito que não conquista há dois anos. Esse resultado seria crucial para recuperar a confiança do time e da torcida, além de garantir uma importante injeção financeira para o clube.

O Criciúma, após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, volta suas atenções para a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Único clube de Santa Catarina a conquistar a Copa do Brasil, o “Tigre” busca repetir o desempenho de 2024, quando alcançou a terceira fase da competição.

