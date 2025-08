Belém recebe oficinas para candidatura dos Teatros da Amazônia a Patrimônio Mundial da Unesco

Atividades integram construção coletiva do plano de gestão e convidam a sociedade a participar da valorização dos bens culturais amazônicos

Na próxima terça-feira, 5 de agosto, Belém será palco de um importante passo rumo ao reconhecimento internacional dos dois maiores ícones culturais da região Norte: o Theatro da Paz (PA) e o Teatro Amazonas (AM). A capital paraense recebe uma das seis oficinas que integram o processo de candidatura dos Teatros da Amazônia ao título de Patrimônio Mundial da Unesco.

Com entrada gratuita, as atividades acontecerão no Centro Universitário do Pará (Cesupa), unidade AC3, localizado na avenida Alcindo Cacela, nº 1416. A iniciativa faz parte da construção coletiva do Plano de Gestão da candidatura e tem como objetivo mobilizar a sociedade na valorização, proteção e promoção desses patrimônios históricos.

Programação das oficinas

Dividida em dois turnos, a programação vai abordar temas como educação patrimonial, turismo, memória, conservação e paisagem urbana. Pela manhã, das 8h30 às 12h, serão realizadas três oficinas:

Formação e educação patrimonial

Turismo, economia criativa, percepção e apropriação cultural

Espetáculo e práticas culturais

À tarde, das 14h30 às 17h30, o público poderá participar de outras três oficinas:

Conservação e cuidados técnicos

Arquivo, educação e história

Cidade, paisagem urbana e complexo de praças do entorno

As oficinas são abertas a todos os interessados e fazem parte das chamadas escutas sociais, coordenadas pelas superintendências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nos estados do Pará e Amazonas, em parceria com as secretarias de Cultura estaduais e municipais.

A voz da sociedade no centro da candidatura

A superintendente do Iphan no Pará, Cristina Vasconcelos, destaca que o envolvimento popular é essencial para o sucesso da proposta. “Chegou o momento de escutar diretamente a sociedade. Esta é a oportunidade de cada cidadão contribuir com ideias e sentimentos sobre como preservar o Theatro da Paz, esse bem valioso que pode ser reconhecido mundialmente”, afirmou.

No fim de julho, a cidade de Manaus (AM) também sediou duas oficinas. Para a superintendente do Iphan no Amazonas, Beatriz Calheiro, o processo de candidatura é apenas o começo. “A mobilização para o reconhecimento internacional não se encerra com a candidatura. É preciso definir como os teatros serão cuidados, com responsabilidades e prazos bem estabelecidos”, ressaltou.

Sobre a candidatura

A candidatura conjunta dos dois teatros foi formalizada em janeiro de 2025 por meio de um dossiê técnico elaborado pelo Iphan, em parceria com o Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores, os governos do Pará e do Amazonas e as prefeituras de Belém e Manaus.

Neste momento, o processo está em fase de avaliação. A próxima etapa será a visita técnica do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), órgão consultivo da Unesco, que fará vistorias presenciais nos dois equipamentos culturais.

O título de Patrimônio Mundial representaria o reconhecimento oficial da importância histórica, arquitetônica e simbólica dos teatros para a cultura brasileira e global, fortalecendo ainda mais o papel da Amazônia no cenário cultural internacional.