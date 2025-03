Biblioteca Avertano Rocha faz programação gratuita para o Carnaval

Programação é realizada há quase 20 anos para o setor infantil da Biblioteca de Icoaraci, e une a folia do Carnaval ao fomento à leitura

Na garantia da folia inclusiva e para todas as idades, a Biblioteca Municipal Avertano Rocha realiza, entre os dias 10 e 14 de março, uma programação gratuita e alusiva ao Carnaval 2025 com brincadeiras, oficinas, baile e contação de histórias para as crianças e jovens do distrito de Icoaraci, em Belém (PA).

A programação gratuita da Biblioteca Municipal Avertano Rocha vai durar uma semana, com início a partir das 9h da manhã. “A ideia é sempre fomentar o hábito da leitura, então a gente não desassocia o Carnaval da leitura, não desassocia da arte, da integração e desse brincar que também faz parte”, explicou a diretora da Biblioteca Avertano Rocha, Gorette Figueiredo.

PROGRAMAÇÃO

Entre os dias 10 e 14 de março, sempre às 9h, acontecerá o momento de contação de histórias para crianças e adolescentes, comandado por Katulo Gutierrez, que contará a história “Como Surgiu o Pau de Chuva e o Trovão“, da escritora paraense Inaiá Paes.

Dos dias 10 a 13, de 9h30 às 12h, crianças, jovens e adultos poderão participar da oficina de adereços para o Carnaval com reaproveitamento de resíduos sólidos, tais como garrafas PET, tampinhas, caixas de papelão, embalagens de biscoito, CDs e DVDs, assim como jornais e revistas.

No último dia da programação, 14 de março, os participantes participarão de um baile na própria biblioteca, utilizando os adereços criados nas oficinas. Será feita apresentação de danças, brincadeiras e um concurso que premiará a criança mais animada do dia.

TRADIÇÃO

O carnaval literário é uma tradição. A programação é planejada e promovida pela Biblioteca Avertano Rocha desde 2006 como uma forma de incluir as crianças em programações Carnavalescas, ao mesmo tempo em que incentiva a leitura e promove escritores regionais.

A Biblioteca Municipal Avertano Rocha está localizada no distrito de Icoaraci, na Rua Siqueira Mendes, esquina com a travessa São Roque.

Reprodução: Ag.Belém

Foto: Joyce Ferreira / Comus