Escolegis abre inscrições para 120 vagas em cursos presenciais de informática

Aulas são gratuitas e iniciam na próxima segunda (10) na Escola do Legislativo (Escolegis) do bairro Liberdade.

A Escola do Legislativo (Escolegis) abre nesta sexta-feira (7) inscrições para 120 vagas para cursos presenciais de informática, distribuídas em três turmas do curso básico e três do intermediário. As aulas são gratuitas e se iniciam na segunda-feira (10).

Interessados podem se inscrever por meio do site oficial da Assembleia Legislativa, a partir das 8h. Para efetuar a matrícula, é necessário preencher um formulário online com dados pessoais, incluindo nome completo, endereço, RG, CPF, telefone e um endereço de e-mail válido.

As aulas serão realizadas na unidade localizada no bairro Liberdade, na avenida Venezuela, 1645. Os cursos possuem carga horária de 40 horas e são destinados a faixa etária a partir de 14 anos, com exceção da turma noturna de Informática Básica, que exige idade mínima de 16 anos.

“As inscrições estarão disponíveis exclusivamente no dia 7 de março, pois as vagas costumam ser preenchidas rapidamente. Por isso, recomendamos que os interessados já realizem o cadastro previamente, deixem tudo preparado e efetuem a inscrição assim que o sistema for aberto”, orienta o diretor da Escolegis, Brenno Carvalho.

Para o curso de nível intermediário, a instituição aceita certificados de conclusão do nível básico emitidos tanto pela Escolegis quanto por outras instituições de ensino.

Confira as turmas disponíveis:

Informática Intermediária: 10/03 a 04/04 – 8h às 10h – 40h – 20 vagas – mínimo 14 anos

Informática Básica: 10/03 a 04/04 – 10h às 12h – 40h – 20 vagas – mínimo 14 anos

Informática Intermediária: 10/03 a 04/04 – 14h às 16h – 40h – 20 vagas – mínimo 14 anos

Informática Básica: 10/03 a 04/04 – 16h às 18h – 40h – 20 vagas – mínimo 14 anos

Informática Intermediária: 10/03 a 04/04 – 18h às 20h – 40h – 20 vagas – mínimo 14 anos

Informática Básica: 10/03 a 04/04 – 20h às 22h – 40h – 20 vagas – mínimo 16 anos

Os interessados em participar das próximas capacitações podem obter informações sobre as inscrições por meio do WhatsApp (95) 99174-4132 da Escolegis ou email plataformas@istud.com.br.

Reprodução: G1

Foto: Ale-RR/Divulgação