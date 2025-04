Biblioteca Carmen Sousa abre as portas para a imaginação no Dia do Livro Infantil

No Curro Velho, o público poderá participar de uma programação diversificada com Cinebook, oficinas criativas e a ação itinerante “Vai e Vem da Leitura”.

A partir desta sexta-feira (11), o espaço Curro Velho será palco da programação gratuita que a Biblioteca Carmen Sousa preparou em alusão ao “Dia do Livro Infantil”, incluindo Cinebook, oficinas e o “Vai e Vem da Leitura”.

A programação em alusão ao Dia do Livro Infantil terá como primeira atração o Cinebook, com a exibição do filme “A Menina Que Odiava Livros” às 10h e às 15h.

A programação para as crianças continua nos dias 16 e 23 de abril com as oficinas “Marcador de Livros” e “Criando Meu Primeiro Livro”, respectivamente. Cada oficina terá duas turmas, às 10h e às 15h, com o objetivo de instigar a criatividade.

Encerrando a programação, a Biblioteca Carmen Sousa apresentará o “Vai e Vem da Leitura”, com contações de histórias, gincanas literárias e atividades lúdicas, também em sessões às 10h e às 15h.

Serviço



– Dia: 11/04 – 10h e 15h

Cinebook: A Menina que Odiava Livros (Animação)

– Dia: 16/04 – 10h e 15h

Oficina Infantil: Marcador de Livro

– Dia: 23/04 – 10h e 15h

Oficina Infantil: Criando Meu Primeiro Livro

– Dia: 30/04 – 10h e 15h

Vai e Vem da Leitura: O Mundo Mágico dos Livros

A programação acontece na Biblioteca Carmen Sousa – Curro Velho, que fica na Rua Profº Nelson Ribeiro, 287.

Foto: Arthur Andrade / Ascom FCP