Luto no Futebol: morre Manga, mesmo com a mão quebrada, defendia seu gol com bravura, eternizando seu nome na história do Botafogo

O ex-goleiro, que tinha 88 anos e enfrentava um câncer, é lembrado por sua história gloriosa em General Severiano.

O futebol sul-americano e o Botafogo se despedem de um gigante: o ex-goleiro Manga, Haílton Corrêa de Arruda, morreu aos 88 anos na manhã desta terça-feira (8). Ícone do clube carioca e um dos maiores da sua posição na história da América do Sul, Manga enfrentava um câncer de próstata e estava no Hospital Rio Barra.

O legado de Manga no Botafogo, onde brilhou de 1959 a 1968 e conquistou dois Campeonatos Cariocas (1961/62 e 1967/68), será honrado com a realização de seu velório no salão nobre de General Severiano. A homenagem foi oferecida pelo presidente do Botafogo Social, João Paulo de Magalhães Lins, ao eterno ídolo alvinegro.

Multicampeão por onde passou, o ex-goleiro Manga iniciou sua carreira no Sport e brilhou em clubes como Botafogo, Internacional, Coritiba e Grêmio, além de passagens por Operário-MS, Nacional do Uruguai e Barcelona de Guayaquil (Equador). Um dos pontos altos de sua trajetória foi a conquista da Copa Libertadores da América em 1971, defendendo o time uruguaio.

Homenagem

Nesta terça-feira (8), às 19h, no Nilton Santos, o Botafogo enfrentará o Carabobo pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e prestará uma homenagem especial ao ex-goleiro Manga em seu uniforme. A camisa alvinegra exibirá um selo com o nome de Manga e um desenho alusivo aos seus dedos tortos na manga, acima do escudo referente aos títulos do clube na Libertadores.

Foto: Reprodução Botafogo