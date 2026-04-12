Botafogo tenta manter sequência positiva no Brasileirão contra Coritiba

Alvinegro pode chegar à terceira vitória consecutiva, mas tem pela frente um dos melhores visitantes da Série A

Nikolas Mondadori, da Itatiaia

Botafogo e Coritiba se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Alvinegro chega de duas vitórias consecutivas na competição nacional. No último compromisso, porém, os treinados de Franclim Carvalho empataram em casa com o Caracas, pela estreia na Copa Sul-Americana.

Já o Coxa chega de dois empates, ambos por 1 a 1, com Vasco e Fluminense. O técnico Fernando Seabra tenta levar sua equipe para mais um triunfo como visitante.

Na tabela de classificação, o Botafogo ocupa a 15ª posição, com 12 pontos. O Coritiba está em 7º lugar, com 15.

Como chega o Botafogo

A principal dúvida da equipe carioca é se Alex Telles poderá atuar. O lateral-esquerdo se recupera de dores na coxa esquerda e não tem presença garantida nos 11 iniciais. Caio Roque e Jhoan Hernández são alternativas para o setor.

No ataque, Matheus Martins e Arthur Cabral ‘brigam’ por uma vaga. Um deles será titular.

Como chega o Coritiba

A tendência é de que o time paranaense retoma o esquema tradicional com quatro defensores. Desta forma, Bruno Melo retorna à lateral esquerda, e Felipe Jonatan deve começar no banco de reservas.

Botafogo x Coritiba

Provável escalação do Botafogo

Raul, Vitinho, Bastos, Barboza e Caio Roque; Allan e Danilo; Montoro, Santi Rodríguez (Edenilson), Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy Maranhão e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Wallisson (Vini Paulista), Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Vitor Silva / Botafogo