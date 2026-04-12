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X-Men: Odessa A’zion e Peter Claffey podem ser novos Vampira e Fera, diz relato

Jeff Sneider comentou que a Marvel estaria sondando esses nomes para o longa.

Igor Pontes

Segundo informações do jornalista Jeff Sneider durante o podcast The Hot Mic, Marvel estaria cogitando trazer Odessa A’zion (Marty Supreme) e Peter Claffey (O Cavaleiro dos Sete Reinos) estão cotados para o elenco de X-Men

O jornalista comentou que A’Zion está cotada para viver Vampira no filme, enquanto Claffey estaria cotado para viver o Fera. Ele também comentou que nomes cotados anteriormente, como Margaret Qualley, seria “cara demais” para o longa. 

Sneider ainda comentou que os nomes fazem “bastante sentido” para o que a Marvel procura. Entretanto, ele frisou que o roteiro ainda não está pronto, e que no caso, a Casa das Ideias estaria apenas “sondando” os nomes para o longa. 

Sneider também comentou que Hugh Jackman deve realmente dar seu adeus definitivo como Wolverine em Vingadores: Guerras Secretas. 

Tudo sobre os X-Men no MCU

Nos quadrinhos, os X-Men são um grupo de pessoas que nasceram com habilidades especiais, que enfrentam preconceitos da sociedade apenas por serem mutantes. Criados por Stan Lee e Jack Kirby, a formação original contava com Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo, além do próprio Professor X. Apenas muitos anos depois tivemos a inclusão de personagens mais populares, como Wolverine, Gambit, Vampira e Tempestade. Ainda não se sabe qual será a formação utilizada nos cinemas.

Os X-Men foram vistos em diversos filmes nos anos 2000 e 2010, todos produzidos pela antiga 20th Century Fox, que foi adquirida pela Disney em 2019. Desde então, versões daqueles personagens têm aparecido em produções do Marvel Studios, como o Professor X de Patrick Stewart em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, claro, a volta de Ryan Reynolds Hugh Jackman em Deadpool & Wolverine.

Boa parte do elenco estará de volta em Vingadores: Doomsday, em 2026. Este e Vingadores: Guerras Secretas, de 2027, devem ser o adeus dessas versões dos X-Men.

O filme de X-Men do MCU terá um elenco inteiramente novo e mais jovem, terá roteiro de Michael Leslie (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e será dirigido por Jake Schreier, que recentemente comandou Thunderbolts*.

Além de Thunderbolts*, Jake Schreier, nascido em 1981, dirigiu filmes como Cidades de Papel Frank e o Robô. Além disso, comandou episódios da série Treta, da Netflix, e de Star Wars: Skeleton Crew, do Disney+.

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