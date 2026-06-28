Brasil é dominado pela Eslovênia e amarga terceira derrota seguida na VNL

Em Liubliana, a equipe de Bernardinho perdeu para os donos da casa por 3 sets a 0 e aumenta sequência negativa na competição

Arthur Lage, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Eslovênia por 3 sets a 0 neste sábado (27), em Liubliana. O resultado marca a terceira derrota consecutiva da equipe comandada pelo técnico Bernardinho na VNL. As parciais do jogo foram 27/25, 25/17 e 25/20.

Antes do revés para os donos da casa, o Brasil já havia perdido para a Ucrânia por 3 a 1 na última quarta-feira (24). Na sexta (26), a seleção foi superada pela Itália pelo mesmo placar, completando uma sequência difícil na segunda semana da competição.

Com a derrota, o Brasil ocupa a oitava posição na tabela da VNL, somando 11 pontos. A Eslovênia, por sua vez, está em quarto lugar, com 14, consolidando sua boa campanha até aqui.

Detalhes da partida

No primeiro set, a equipe brasileira mostrou poder de reação ao igualar o placar na reta final, mesmo estando seis pontos atrás. No entanto, os eslovenos conseguiram fechar a parcial por 27 a 25.Play Video

O segundo set foi de completo domínio dos donos da casa. Liderados pelo eficiente oposto Rok Mozic, a Eslovênia abriu 10 pontos de vantagem e fechou o set em 25 a 17, sem dar chances ao Brasil.

A terceira parcial começou com os eslovenos abrindo uma grande vantagem de 19 a 11. A Seleção Brasileira, novamente, demonstrou resiliência, diminuindo a diferença para 22 a 20. Contudo, os eslovenos marcaram os três pontos finais e garantiram o triunfo por 3 sets a 0.

Agenda da Seleção na VNL

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O último desafio do Brasil nesta etapa de Liubliana será contra o Canadá, neste domingo (28), com a partida programada para às 11h30 (de Brasília).

Após a passagem pela Eslovênia, o país seguirá para Chicago, nos Estados Unidos, para a terceira e última etapa da fase classificatória. Entre os dias 15 e 19 de julho, o Brasil enfrentará França, Estados Unidos, Polônia e China.

Campeão da Liga das Nações em 2021, o Brasil almeja o bicampeonato no torneio. A conquista igualaria a seleção a Rússia, França e Polônia, que também possuem duas vitórias na competição.

A primeira fase da VNL é disputada em três semanas, com as 18 equipes jogando 12 partidas. As sete melhores colocadas, junto com a China (país-sede da fase final), avançam para o mata-mata, que será realizado entre 29 de julho e 2 de agosto.

Divulgação/Volleyball World