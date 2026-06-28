Kane faz história, Inglaterra vence Panamá e fecha Grupo L na liderança

Camisa 9 marcou no duelo e se tornou o maior artilheiro da seleção inglesa em Copas do Mundo; com a vitória, English Team enfrenta Senegal na próxima fase

Leonardo Martins, da CNN Brasil

A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 neste sábado (27) e fechou a fase de grupos na liderança da chave L da Copa 2026 com 7 pontos, após duas vitórias e um empate.

Com o resultado obtido no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o time inglês encara Senegal até o momento na fase 16 avos do mata-mata. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira, dia 1º de julho, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A segunda vaga do grupo ficou com a Croácia, que venceu Gana também neste sábado e terminou com 6 pontos. Os africanos ficam com 4 e avançam como um dos oito melhores terceiros colocados.

O time panamenho, por outro lado, já estava eliminado e fecha sua participação no Mundial sem pontuar após três derrotas.Play Video

Harry Kane faz história

Os gols da vitória foram anotados pelo camisa 10 Jude Bellingham e pelo artilheiro Harry Kane, todos no segundo tempo.

O gol anotado coloca o camisa 9 como o maior goleador da Inglaterra em Copas do Mundo. Kane chega a 11 tentos e ultrapassa Gary Lineker.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio total da Inglaterra. Rashford era o mais perigoso, arriscando um chute no canto esquerdo aos 7 minutos, e assustando nos acréscimos em batida de falta. A grande chance dos panamenhos veio aos 25 minutos com Puma Rodríguez.

A Inglaterra seguiu em cima na segunda etapa e por pouco abriu o placar aos seis minutos, em confusão da defesa adversária que resultaria em gol contra.

A vitória dos europeus começou a ser construída aos 16 minutos da etapa final com Jude Bellingham. O camisa 10 aproveitou escanteio cobrado por Saka e esticou a perna para balançar as redes do goleiro Mosquera.

O primeiro tento deu maior tranquilidade para a Inglaterra, que chegou ao segundo gol minutos depois. Aos 21, Harry Kane se antecipou à marcação e cabeceou para o gol após cruzamento de Bellingham.

O Panamá ainda assustou os ingleses e chegou a marcar com Fajardo aos 45, mas estava impedido no lance. O resultado se manteve em 2 a 0 e a Inglaterra segue embalada para a segunda fase.

Divulgação/England