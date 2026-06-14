Brasil empata com Marrocos na estreia e atuação preocupa na busca pelo hexa

A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O resultado, embora não seja desastroso, deixou um alerta aceso pelo desempenho abaixo do esperado.

O Marrocos começou melhor e dominou as ações nos primeiros minutos, explorando a lentidão do meio-campo brasileiro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Saibari abriu o placar após jogada pela direita, evidenciando falhas defensivas do Brasil.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti demorou a reagir, mas encontrou o empate aos 31 minutos, quando Vinícius Júnior fez bela jogada individual e finalizou com precisão. O gol trouxe algum equilíbrio, mas não mudou o panorama geral da partida.

No segundo tempo, o Brasil tentou assumir o controle, porém esbarrou na forte marcação marroquina e na falta de criatividade. A equipe manteve a posse de bola em alguns momentos, mas sem efetividade no ataque.

O empate deixa o Brasil com um ponto no Grupo C e a necessidade de evolução imediata. O próximo compromisso será contra o Haiti, no dia 19 de junho, seguido pelo confronto com a Escócia, no dia 24. Para seguir firme na busca pelo hexacampeonato, mudanças serão inevitáveis.

CRÔNICA DO JOGO

O início foi preocupante. O Marrocos tomou conta do meio-campo, explorando a lentidão brasileira e criando as melhores chances.

20 min (1º tempo) – Gol do Marrocos: Ismael Saibari abre o placar após jogada construída pela direita.

– Gol do Marrocos: Ismael Saibari abre o placar após jogada construída pela direita. O Brasil parecia desorganizado, sem intensidade e com dificuldades na marcação.

A reação veio ainda na primeira etapa:

31 min (1º tempo) – Gol do Brasil: Vinícius Júnior empata após jogada individual, mostrando o talento que salvou a equipe de um cenário pior.

No segundo tempo, o Brasil tentou pressionar, mas seguiu previsível e sem criatividade. O Marrocos manteve a disciplina tática e neutralizou as investidas.

DESTAQUES E OCORRÊNCIAS

Arbitragem: Slavko Vincic (Eslovênia)

Brasil com dificuldades no meio-campo e pouca intensidade

Marrocos superior em boa parte da partida

Sem domínio claro brasileiro em nenhum momento

(Cartões e faltas não foram detalhados oficialmente até o fechamento desta edição.)

PRÓXIMOS JOGOS DO BRASIL

Haiti – 19 de junho, 21h30 (Filadélfia)

Escócia – 24 de junho, 19h (Miami)

ANÁLISE

Mesmo com o empate, o desempenho preocupa. O Brasil mostrou pouca evolução coletiva e dependerá de ajustes urgentes de Carlo Ancelotti para evitar complicações no grupo.

REPERCUSSÃO

Telões foram armados por toda parte na capital e interior do Estado do Pará. Os shoppings e a Estação das Docas, em Belém, lotaram de torcedores que foram ver o jogo nos telões de mais de 100 polegadas.

Em Marapanim, no nordeste do Pará, a prefeitura instalou um super telão na Praça São Raimundo, centro da cidade. Prefeito Anderson Dias e primeira-dama Dona Thays foram para o meio do povo participar da torcida.

Fonte e imagens: Agência Ronabar