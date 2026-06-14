Feira, que se encerra hoje, incentiva o turismo dentro do Pará

A maioria dos paraenses não conhece o Pará. Para mudar esse quadro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, realizou nesta semana, o Pavilhão dos Municípios em uma grande feira de turismo no Hangar Centro de Convenções, com a participação de cerca de 50 municípios. O evento contou com programação diversificada, com estandes ornamentados com peças artesanais e culturais, mostrando o que os municípios produzem de melhor.

Paralelo à feira foram realizadas palestras com foco no turismo regional, cozinha show com pratos típicos da gastronomia paraense, com intenção de atrair turistas paraense a conhecer o interior do Pará.

Foi realizado também o Seminário Estadual de Regionalização do Turismo, uma forma de atrair turistas de Belém para as cidades do interior que têm potencial mas são desconhecidos pela maioria da população.

A Associação dos Municípios do Marajó(AMAM), sob a coordenação de seu presidente, o prefeito de Bagre, Clebinho Rodrigues, e o secretário executivo, Guto Gouvêa, apresentou todo o potencial turístico da região durante a Feira Estadual que se encerra neste domingo, 14, registrando cerca de 20 mil visitantes.

Vários estandes, com destaque para a cidade de Bagre, levaram a cultura, o artesanato, a ancestralidade e o potencial turístico dos municípios marajoaras como a tradicional camisa bordada que virou moda no Pará e em todo Brasil.

O Feirão de Turismo promovido pelo Governo do Estado com apoio do Sebrae, Fiepa e Fecomércio, serviu para internalizar o turismo, incentivando o paraense a conhecer mais seu o próprio Estado.

Por Pedro Medina, especial para o Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Amam