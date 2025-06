Brasil sofre, mas derrota Alemanha na Liga das Nações de vôlei

Seleção brasileira consegue triunfo por 3 sets a 2 de virada

Agência Brasil

Em partida disputada na tarde deste sábado (6) em um ginásio do Maracanãzinho lotado, no Rio de Janeiro, o Brasil teve que suar para derrotar a seleção da Alemanha por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 25/21, 25/23, 20/25 e 8/15) para somar sua terceira vitória consecutiva na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina.

O destaque da seleção brasileira na partida foi mais uma vez a ponteira Ana Cristina, que garantiu 21 pontos para a equipe verde e amarela (18 de ataque, dois de bloqueio e um de saque).

Com o resultado deste sábado a equipe comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães permanece com 100% de aproveitamento, sendo uma das três equipes com 8 pontos conquistados na fase preliminar da competição até aqui, ao lado de Itália e Turquia.

O próximo compromisso do Brasil na competição será justamente contra a seleção italiana, em partida que será disputada a partir das 10h (horário de Brasília) no próximo domingo (8) no ginásio do Maracanãzinho.

© Divulgação/FIVB/Direitos Reservados