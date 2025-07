Calor extremo faz 70 pintinhos nascerem de ovos comprados no mercado na China

O que era pra ser apenas uma compra comum no mercado se transformou em uma surpresa inusitada para uma mãe chinesa. Jiang, moradora de Qingdao, na província de Shandong, levou um susto ao voltar de uma viagem de dois dias e encontrar sua cozinha tomada por dezenas de pintinhos recém-nascidos.

Segundo o jornal El Telégrafo, Jiang havia comprado três caixas com 90 ovos antes de sair de casa. Com as altas temperaturas que atingiram a região durante sua ausência, cerca de 70 desses ovos acabaram chocando sozinhos, e os pintinhos nasceram ali mesmo, dentro da cozinha.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a cena curiosa: filhotes piando, andando entre os restos de casca, dentro da pia, sobre o chão e até invadindo outros cômodos da casa. Alguns ainda estavam saindo das cascas quando Jiang os encontrou.

Especialistas explicam que o calor extremo registrado na cidade criou um ambiente semelhante ao de uma chocadeira natural, permitindo o desenvolvimento dos embriões nos ovos.

Felizmente, todos os pintinhos sobreviveram. Dois deles foram adotados pelo filho de Jiang e vão continuar morando na casa da família. Os outros 68 serão levados para a cidade natal de Jiang, onde ficarão aos cuidados dos avós.

Imagem: Reprodução El Telégrafo