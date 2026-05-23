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Arena em Portel une esporte, fé e legado de servidor que deu a vida pelo próximo

A inauguração da Arena Society Alessandro Oliveira Freitas, em maio de 2026, no município de Portel, no Arquipélago do Marajó, marcou mais do que a entrega de um novo equipamento esportivo. O momento foi também de reflexão, gratidão e reconhecimento a uma vida dedicada ao serviço ao próximo.

O espaço, moderno e estruturado com cobertura e gramado sintético de alta qualidade, leva o nome do guarda municipal Alessandro Oliveira Freitas, que faleceu em fevereiro deste ano no cumprimento do dever. A homenagem carrega um profundo significado cristão: o de honrar aquele que viveu sua missão com coragem, entrega e amor ao próximo.

Durante a cerimônia, autoridades destacaram não apenas o avanço na infraestrutura urbana, mas também o papel social e espiritual que espaços como esse podem exercer na comunidade.

O prefeito Paulo Ferreira ressaltou que a arena representa um compromisso com a dignidade humana e o cuidado com as famílias. “Estamos entregando um espaço que vai além do esporte. Aqui, jovens poderão crescer, sonhar e se afastar de caminhos que não edificam”, afirmou.

O deputado federal José Priante destacou a importância de investimentos que transformam realidades. Já o secretário Edinor de Oliveira enfatizou o impacto social da obra, especialmente para a juventude, como instrumento de inclusão e formação de valores.

Em um cenário onde tantos desafios atingem a juventude, a arena surge como um símbolo de esperança. Um lugar onde disciplina, respeito e união podem florescer — princípios que dialogam diretamente com ensinamentos cristãos.

Mais do que concreto e grama sintética, a Arena Alessandro Oliveira Freitas se firma como um legado vivo: um espaço onde vidas podem ser transformadas e sonhos podem ser guiados por propósitos maiores.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Ray Nonato

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