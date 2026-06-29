Cassazum avança na regularização e aguarda cartório para retomar atividades

O Grupo de Trabalho do Cassazum segue firme no processo de reestruturação da associação militar e aguarda apenas a liberação do novo Estatuto por parte do cartório para reabrir oficialmente suas portas aos associados.

Sob a presidência do suboficial da Aeronáutica, Francisco Martins, o grupo vem atuando de forma intensa nos últimos meses. No último fim de semana, todos os trâmites necessários para a regularização do novo Estatuto foram encaminhados, restando agora apenas o parecer final do cartório.

Segundo Martins, o documento é resultado de um amplo processo participativo, que incluiu diversas Assembleias Gerais (AGs) e debates com os associados. “Foram meses de trabalho e diálogo para garantir que o Estatuto refletisse as necessidades da entidade”, destacou.

Paralelamente, equipes seguem realizando serviços de limpeza e manutenção na sede, preparando o espaço para receber novamente os frequentadores com conforto e segurança. A expectativa é de que, com a aprovação do Estatuto, as atividades esportivas e sociais sejam retomadas em breve.

Por Nonato Batista, texto e imagem