Cederes, em Parauapebas, entra no radar da Comissão de Desenvolvimento Urbano

A comunidade Cederes, na zona de expansão urbana de Parauapebas, no sudeste do Pará, passou a integrar o centro do debate sobre regularização fundiária e ocupações consolidadas no município. Formada por famílias que se estabeleceram gradualmente na área ao longo dos últimos anos, a região vive a tensão entre a permanência de moradores e a ausência de titulação formal dos lotes.

O crescimento de Parauapebas, impulsionado pelo ciclo da mineração em Carajás e pela chegada contínua de trabalhadores, contribuiu para a expansão de ocupações em áreas periféricas. Na Cederes, moradores relatam que a consolidação do bairro ocorreu antes da chegada de infraestrutura urbana plena, o que mantém a comunidade em situação de insegurança jurídica e dependência de negociações com o poder público.

O tema ganhou maior visibilidade com a atuação do deputado federal Keniston Braga (MDB-PA), que preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, colegiado responsável por pautas de habitação, regularização fundiária e políticas de urbanização.

Em visita à comunidade no fimde semana, o parlamentar destacou a trajetória histórica da área e a necessidade de encaminhamentos institucionais para casos de ocupações já consolidadas. “Essa é uma realidade que conheço há muitos anos em Parauapebas. A Cederes é formada por famílias trabalhadoras que precisam ter sua situação tratada com responsabilidade e segurança jurídica”, afirmou.

Keniston também ressaltou o papel da comissão que preside no debate de soluções para áreas semelhantes em todo o país. “A Comissão de Desenvolvimento Urbano tem discutido exatamente esses desafios: como avançar na regularização sem ignorar a realidade social já estabelecida nas comunidades”, disse.

Além da atuação parlamentar, o deputado tem citado em agendas públicas o volume de recursos destinados ao Pará por meio de emendas ao Orçamento da União, com repasses aplicados em áreas como saúde e infraestrutura em diferentes municípios, incluindo Parauapebas, segundo registros de execução orçamentária divulgados publicamente em bases da Câmara dos Deputados.

Lideranças comunitárias da Cederes afirmam que a presença de representantes políticos ajuda a manter o tema em evidência, mas ressaltam que o principal desafio segue sendo a definição formal da posse dos terrenos e a inclusão da área em políticas urbanas estruturantes do município.

Casos como o da Cederes são recorrentes em cidades de crescimento acelerado na Amazônia, onde a expansão urbana muitas vezes ocorre antes da consolidação do planejamento territorial. Isso resulta em áreas com forte enraizamento social, mas baixa segurança fundiária.

Enquanto o debate avança em Brasília e no âmbito local, moradores seguem organizados em associações e reuniões comunitárias, buscando garantir a permanência no território e a melhoria das condições de vida.

No centro da disputa, a Cederes se mantém como um dos principais exemplos em Parauapebas de como a urbanização informal desafia o poder público e pressiona por respostas mais rápidas e estruturadas.

Fonte e imagem: Agência Pauta Parlamentar