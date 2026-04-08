Cassazum retoma atividades esportivas e reforça integração entre associados militares

O Cassazum iniciou oficialmente a retomada de suas atividades esportivas, marcando um novo momento de integração e fortalecimento entre seus associados militares. A reativação é conduzida pelo Grupo de Trabalho presidido pelo suboficial da Aeronáutica Francisco Martins, que tem liderado as ações desde o período em que o clube está com suas atividades suspensas.

As práticas esportivas são realizadas em diferentes locais, garantindo o acesso dos associados às modalidades oferecidas. Entre os destaques estão o futebol de salão e o voleibol, que acontecem no ginásio de esportes do Colégio Centro Auxilium e já mobilizam diversas categorias.

Os treinamentos contam com acompanhamento técnico dos professores Luiz Felipe Santos, responsável pelo futsal, e Mario Santos, no voleibol. Ambos foram aprovados pelo Grupo de Trabalho e atuam com o respaldo do diretor Rodrigo Silva, que acompanha de perto o desenvolvimento das atividades.

As aulas de futsal são realizadas às terças e quintas-feiras, a partir das 14h30, com participação de atletas a partir dos 9 anos. Já o voleibol ocorre nos mesmos dias, com início às 17h30, ampliando a oferta esportiva aos associados.

Além dessas modalidades, o Cassazum também mantém em funcionamento atividades de jiu-jitsu, sob a orientação do professor Edyr, e aulas de dança de salão, realizadas no Residencial 14 Bis.

A presença do presidente Francisco Martins nos treinamentos reforça o compromisso da gestão com a valorização do esporte como ferramenta de qualidade de vida, disciplina e convivência social entre os associados.

Segundo ele, em breve, o clube estará oferecendo a programação cultural, com shows, bailes, festas e tudo com que sempre brindou associados, familiares e convidados.

Por Nonato Batista, texto e imagens