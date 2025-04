CBF veta transmissões próprias dos clubes participantes da Série D 2025

Entidade disse que está em “negociações avançadas” com interessados nas transmissões

Gustavo AbraãoLeonardo Martinsda CNN

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) proibiu os 64 participantes da Série D do Brasileirão de realizar transmissões próprias de seus jogos. A competição começa neste sábado (19).

Segundo o ofício enviado aos clubes neste sábado, assinado pelo diretor jurídico André Mattos, apenas emissoras públicas poderão realizar as transmissões dos jogos.

A entidade máxima do futebol brasileiro também confirmou que está em “negociações avançadas” com empresas interessadas nos direitos televisivo e digital da Série D.

A medida revoga o ofício do dia 16 de abril, que autorizava os clubes a transmitirem suas partidas por canais próprios. O veto passa a valer já na primeira rodada.

A Série D 2025, a quarta divisão do cenário nacional, conta com equipes tradicionais do país, como Portuguesa, de São Paulo, e Santa Cruz, de Pernambuco.

Rafael Ribeiro/CBF