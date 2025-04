Conheça Lin Shidong, adversário de Hugo Calderano na final do Mundial

Chinês de apenas 20 anos é o atual líder do ranking mundial no tênis de mesa

Leonardo Martinsda CNN

Após fazer história e se classificar para a final do Mundial de Tênis de Mesa, o brasileiro Hugo Calderano já sabe quem vai enfrentar na grande decisão, neste domingo (20).

O chinês Lin Shidong será o adversário de Calderano após levar a melhor sobre o compatriota Jingkun Liang por 4 a 1 neste sábado (19), em duelo válido pela semifinal em Macau.

Lin Shidong, que completou 20 anos na última sexta-feira (18), é o atual líder do ranking mundial. Ele é o mesatenista mais jovem a alcançar o topo do mundo.

Seu primeiro título mundial aconteceu em setembro de 2024, após derrotar o então número um do mundo, Wang Chuqin. Recentemente, Shidong conquistou a tríplice coroa (simples, duplas e duplas mistas) no Smash de Singapura, o primeiro dos quatro Grand Smashes do ano.

A decisão entre Hugo Calderano e Lin Shidong acontece neste domingo, a partir das 9h15 (horário de Brasília).

Divulgação/China Smash