Celso Sabino confirma saída do Ministério do Turismo: “escolha pelo Pará”, afirma

O paraense Celso Sabino confirmou sua saída do Ministério do Turismo após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em 19 de setembro. A decisão veio após pressão política do partido União Brasil, que o indicou para a pasta.

Ele seguirá participando de compromissos até oficializar o desligamento, inclusive prestigiando o Festival do Sairé, em Santarém, que conta com apoio do Ministério. A carta de demissão deve ser entregue em encontro marcado com o presidente na próxima quarta-feira (24).

Mesmo deixando o cargo, Sabino enfatizou que faz “uma escolha pelo Pará”, sua terra natal, garantindo que a pasta continuará sob gestão de um paraense. A sucessora prevista é Ana Carla Lopes, atual secretária-executiva do ministério, que já acompanha projetos em andamento.

Durante seus dois anos e dois meses à frente da Turismo, Sabino destacou recordes alcançados, como a conquista do título de Belém como capital mundial do brega e as iniciativas ligadas à preparação da cidade para a COP30.

Imagem: Agência Brasil