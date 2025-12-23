quarta-feira, dezembro 24, 2025
Desde 1876
Celso Sabino encerra gestão no governo federal com legado histórico para o turismo e o estado do Pará

Paraense deixa o Ministério do Turismo com resultados como a aprovação da Lei Geral do Turismo e o Brasil superando a marca inédita de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025.

Ao se despedir do comando do Ministério do Turismo, o paraense Celso Sabino encerra sua gestão com um saldo considerado histórico para o setor, com reflexos diretos para o Pará. A transmissão de cargo ocorreu nesta terça-feira (23), no Palácio do Planalto, em cerimônia conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu discurso, Sabino afirmou deixar a pasta com sentimento de gratidão e com a convicção de que o turismo voltou a ser tratado como uma política estratégica de desenvolvimento econômico e social. “Empregamos todos os esforços para melhorar a vida do nosso país e reposicionar o turismo brasileiro”, destacou.

Entre os principais legados da gestão está a aprovação da Lei Geral do Turismo, marco regulatório aguardado há décadas pelo setor, que ampliou a segurança jurídica, estimulou investimentos e fortaleceu a atividade em todo o território nacional, com impacto especial em destinos emergentes da Amazônia.

A passagem de Sabino pelo ministério também foi marcada por sucessivos recordes no turismo internacional. No último dia 19 de dezembro, o Brasil ultrapassou a marca inédita de 9 milhões de turistas estrangeiros, o melhor resultado da série histórica, impulsionado pela ampliação da malha aérea, pela promoção internacional do país e pela diversificação de destinos, incluindo o Pará.

LEGADO DA COP — Ao comentar a realização da COP30 em Belém, Sabino ressaltou que o evento consolidou a capital paraense no circuito global de grandes encontros internacionais. Segundo ele, a preparação demonstrou capacidade de infraestrutura, oferta de hospedagem e inclusão social, contrariando previsões pessimistas.

Ao encerrar sua fala, Celso Sabino reforçou que deixa o cargo com a certeza de ter contribuído para elevar o turismo brasileiro — e, especialmente, o turismo amazônico — a níveis nunca antes alcançados no cenário nacional e internacional.

Imagens: Alessandra Serrão

