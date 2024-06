Chiquinho Scarpa se justifica após alegar não gostar de pobre

Nesta sexta-feira (7), o conde Chiquinho Scarpa, de 72 anos, se pronunciou após declaração polêmica de odiar pobres durante entrevista para o podcast Festa da Firma, nesta quinta (6), liderado pelo apresentador e humorista Wellington Muniz, o Ceará. Durante a conversa, Scarpa também se referiu pejorativamente aos funcionários com nanismo.

Apesar do cenário ser de descontração e piadas, as falas não repercutiram bem. Chiquinho se manifestou por meio de seu perfil do Instagram.

– Queridos amigos. Compartilho com vocês, a nota oficial! O podcast é um programa de humor, onde há representações. Lamento muito pelo transtorno e pelas interpretações sobre o “personagem” que atuei durante a entrevista. Nunca fiz distinção entre as pessoas, sempre tratei todos com muito respeito! Há anos tenho uma vida pública e quem me conhece sabe – apontou.

ENTENDA

Durante a entrevista, Ceará brincou com o fato de Chiquinho Scarpa ser popularmente conhecido como o playboy brasileiro.

– Em velório de pobre tem choro e de milionário a briga? – questionou.

Foi então que o empresário revelou que não “gosta de pobre”.

– Velório tudo bem – afirmou.

E acrescentou:

– O pobre sempre tem um negócio para pedir. Se você perguntar. A pior coisa do pobre é você chegar e dizer assim: “Vomo vai?” Aí você está frito. Aí ele diz: “Minha mãe está doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente”. Ele fica meia hora destilando todos os problemas. Nunca chegue para o pobre e pergunte como vai.

Em outro momento do programa, Scarpa se referiu pejorativamente aos funcionários com nanismo que contratavam para tarefas de casa.

– Vinham trabalhar para mim, e eu alugava. Tinha o anão controle remoto, tinha o anão que ficava com uma bandejinha [ao lado da cama]. Eu falava: “Canal 11” [ele apertava o botão].

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Eduardo Araujo / AgNews