Circo Celestia incentiva a doação de sangue

Nesta sexta-feira, 13, o Circo Celestia promove, a partir das 9h30, uma ação de incentivo à doação de sangue. Na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa, artistas circenses farão uma apresentação especial para os doadores de sangue.

A ação visa sensibilizar a população para a importância da doação de sangue, além de levar o maior número de pessoas ao local e contribuir para reforçar os estoques de sangue no hemocentro. Além disso, a data foi escolhida em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, instituído pela Organização Mundial da Saúde, que é celebrado no próximo dia 14 de junho.

“Queremos unir a arte do circo com a solidariedade em diversos momentos da nossa permanência em Belém. Por isso, queremos mostrar ao público a importância da doação de sangue e o quanto ela impacta diretamente na transformação de muitas vidas. Neste Junho Vermelho, que trata do mês de conscientização sobre a doação de sangue, queremos incentivar as pessoas a salvarem vidas”, destaca Bryan Stevanovich, diretor do Circo Celestia.

Os doadores desta sexta-feira assistirão a apresentações exclusivas no local e, após as doações, ganharão entradas para o espetáculo do Circo Celestia, localizado no Shopping Grão-Pará, no Estacionamento A2 (acesso pela Cidade Cristal). O Circo Celestia está próximo à saída do pet shop Cobasi.

“Nosso desejo é inspirar e marcar pessoas por onde passamos, unindo a arte do circo com a solidariedade. Já fizemos um espetáculo adaptado exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Pessoas com Deficiência (PCD), e agora queremos impactar o público para a doação de sangue”, reforça Stevanovich.

Imagem: Divulgação