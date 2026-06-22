Círio Ribeirinho leva fé às águas do Marajó e mobiliza comunidades de Portel

Portel, no Arquipélago do Marajó, viveu ontem, domingo, 21, um momento de intensa fé e tradição com a abertura oficial da 5ª edição do Círio Ribeirinho. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu as águas do Rio Anapu, reunindo dezenas de embarcações e fiéis em um cortejo marcado por emoção e devoção.

A travessia fluvial, que já se consolida como uma das expressões religiosas mais significativas da região, seguiu até a Comunidade São José, onde os moradores organizaram uma calorosa recepção à chamada Rainha da Amazônia. A programação incluiu celebração da Santa Missa, homenagens e momentos de oração coletiva.

O evento tem como principal objetivo fortalecer a evangelização nas áreas ribeirinhas de Portel, promovendo o encontro da fé com a realidade amazônica. Ao longo das próximas semanas, a imagem peregrina seguirá por diferentes rios do município, ampliando o alcance da devoção mariana.

A programação continua no próximo dia 28 de junho, com visita à Comunidade São Miguel, na região da Serraria, às margens do Rio Acutipereira. Em julho, o percurso segue para Açaíuba e será encerrado no dia 19, na Comunidade Santa Luzia, no Rio Pacajá.

Mais do que um evento religioso, o Círio Ribeirinho reafirma a identidade cultural e espiritual das populações ribeirinhas do Marajó.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações de Rainesson Ribeiro e imagens da Pascom