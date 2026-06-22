Após arrastar 340 mil pessoas pelo interior, festival “Vem Louvar Pará” retorna a Belém nesta semana

Evento gratuito promovido pelo Governo do Estado reúne grandes nomes do gospel nacional nos dias 26 e 27 de junho no estacionamento do Mangueirão.

Após percorrer diferentes regiões do Estado e arrastar uma multidão de mais de 340 mil pessoas em seis municípios paraenses, o festival “Vem Louvar Pará” está de volta a Belém. O evento, promovido pelo Governo do Pará, será realizado nos dias 26 e 27 de junho, a partir das 19h, no estacionamento do Mangueirão. Com entrada gratuita, a programação promete reunir caravanas, lideranças religiosas e famílias em um grande momento de celebração.

Depois de sua abertura na capital, o festival itinerante passou com sucesso por Breves, Marabá, Santarém, Parauapebas e Altamira. Agora, a iniciativa retorna a Belém consolidada como uma das maiores programações de música cristã do Estado.

O secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, destacou o sucesso do projeto e a força do segmento na região:

“Depois de percorrer vários municípios do Estado do Pará, o ‘Vem Louvar Pará’ retorna a Belém em 2026 como uma prova da força da cultura gospel no nosso Estado. Será mais um grande momento de fé. Nós ficamos felizes em poder contribuir mais com esse segmento, especialmente por ver os bons frutos ao percorrer os nossos municípios. O público cristão comparece, realmente abraçou esse projeto. Então, com certeza, vai ser mais uma grande edição de sucesso”, afirmou o titular da Secult.

Um fenômeno de público pelo interior do Estado

O festival foi criado com a proposta de descentralizar o acesso a grandes eventos culturais e fortalecer o cenário gospel. Ao longo dos últimos meses, o projeto levou estruturas de grande porte e artistas nacionais para as regiões do Marajó, Sudeste, Oeste e Sudoeste paraense, movimentando o turismo e a economia criativa local.

Os números auditados ao longo da turnê impressionam e reforçam o impacto do evento:

Município Público Estimado Belém (Abertura) Mais de 100 mil pessoas Santarém Cerca de 70 mil pessoas Marabá Cerca de 50 mil pessoas Parauapebas Mais de 50 mil pessoas Altamira Cerca de 40 mil pessoas Breves Mais de 30 mil pessoas

Programação reúne lendas e novos destaques do gospel

Para o encerramento na capital, a organização preparou um elenco de peso que marcou gerações da música cristã no Brasil. Estão confirmados no palco do Mangueirão: Diante do Trono, Anderson Freire, Thalles Roberto, Bruna Karla, Juliany Souza, Isadora Pompeo e Banda Novo Som.

O grande destaque desta edição é o ministério Diante do Trono, liderado por Ana Paula Valadão, reconhecido como um dos nomes mais influentes do segmento nas últimas décadas. Outra grande expectativa gira em torno de Juliany Souza, artista que vive um momento de forte projeção nacional.

De acordo com o organizador do festival, pastor Lourival Pereira, o público pode esperar uma entrega técnica e artística de excelência.

“Estamos preparando uma estrutura de excelência, com palco de grande porte, telões de LED de última geração e sonorização de alta tecnologia. Teremos o Diante do Trono, um ministério que marcou gerações e influenciou igrejas no Brasil inteiro, além da Banda Novo Som, Bruna Karla, Anderson Freire, Thalles Roberto e Isadora Pompeo. A expectativa de mobilização é muito grande”, concluiu o pastor.

Serviço:

O festival “Vem Louvar Pará” será realizado nos dias 26 e 27 de junho, a partir das 19h, no estacionamento do Mangueirão, em Belém, com entrada gratuita. As atrações confirmadas são Diante do Trono, Anderson Freire, Thalles Roberto, Bruna Karla, Juliany Souza, Isadora Pompeo e Banda Novo Som.

Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará