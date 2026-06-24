Clássico marajoara entre Breves e Portel repercute em todo o Pará

O grande clássico de futebol ainda repercute em todo o Marajó, e por que não dizer em todo o Estado? O amistoso entre o Bregafó, de Breves, e o São Vicente, de Portel (sub-18), foi destacado como um dos melhores jogos da categoria na região do Marajó.

O São Vicente vem desenvolvendo um importante trabalho de resgate do futebol em Portel, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Esporte. A iniciativa já ganha destaque não apenas no cenário marajoara, mas também em todo o Pará. O clube tem investido fortemente nas divisões de base, pensando no futuro do esporte local.

Como parte desse projeto, foi contratado o experiente Carlos Lucena, profissional com know-how consolidado no futebol paraense, com passagens como jogador, técnico e revelador de talentos em diversos clubes do estado.

O secretário Idinor de Oliveira destacou a importância dos amistosos regionais. Segundo ele, confrontos como esse reforçam a rivalidade sadia e promovem a integração esportiva entre municípios vizinhos, como Breves e Portel. Além disso, fortalecem os laços sociais e culturais na região do Marajó. “Certamente, todos ganham com essa integração”, afirmou.

O técnico Carlos Lucena também ressaltou a importância de enfrentar equipes tradicionais como o Bregafó. Para ele, jogos desse nível elevam a competitividade do elenco e funcionam como testes fundamentais para avaliar a evolução tática e a preparação técnica dos atletas.

Além disso, o treinador destacou que partidas intensas contribuem para o ganho de ritmo de jogo, submetendo os atletas a um nível maior de exigência física e mental. Ele ainda parabenizou os diretores, atletas e a comissão técnica, que conta com o auxiliar Eduardo Ferreira e Miguel, responsável por outras categorias, pela vitória conquistada.

A partida foi bastante disputada, com chances para os dois lados, incluindo bolas na trave que aumentaram ainda mais a emoção do confronto. Após empate no segundo tempo, o São Vicente garantiu a vitória por 2 a 1 nos minutos finais.

Com o resultado, a equipe de Portel conquistou sua segunda vitória em amistosos. No primeiro confronto, venceu o sub-18 de Melgaço por 4 a 0.

Por Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato