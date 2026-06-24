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Vídeo: Jimin, do BTS, rouba os holofotes na primeira fila do desfile da Dior Men em Paris

Embaixador global da grife francesa acompanhou de perto o lançamento da nova coleção masculina na Paris Fashion Week.

O cantor Jimin, integrante do fenômeno global BTS, parou as atenções do mundo da moda nesta quarta-feira (24) ao marcar presença na Paris Fashion Week de Moda Masculina. O idol foi o grande destaque na primeira fila do aguardado desfile da Dior Men, que apresentou sua nova coleção de primavera/verão.

Como embaixador global da tradicional grife francesa, Jimin fez questão de acompanhar de perto as novidades da marca, atraindo uma multidão de fãs e fotógrafos na entrada do evento na capital francesa. Trajando um visual elegante e minimalista assinado pela própria maison, o artista reafirmou sua força como um dos maiores ícones de estilo da atualidade.

Sua participação rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo, com fãs celebrando o retorno do cantor aos holofotes da alta costura internacional.

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