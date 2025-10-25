sábado, outubro 25, 2025
Clube do Remo vence o Cuiabá por 3 a 1 e está mais próximo do acesso à Série A

Com gols de Panagiots, Nico Ferreira e João Pedro, o Clube do Remo conquistou na noite desta sexta-feira, 24, a sexta vitória seguida após a chegada do técnico Guto Ferreira, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Agora, o Leão soma 57 pontos, ocupa a vice-liderança e está a duas vitórias do acesso à Série A, a elite do futebol brasileiro e pode até sonhar com o título da competição. Carlos Alberto descontou para o adversário da equipe paraense, que estava com toda a torcida em peso em Belém.

O jogo, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line

A vitória do Remo sepulta a possibilidade de acesso do Cuiabá que está em oitavo lugar e ainda poderá perder posição durante esta rodada. Mesmo assim, os donos da casa lutaram e fizeram tudo para evitar o avanço azulino, cuja equipe estava acuada, massacrada. Mesmo assim, o Leão, que estava desfalcado de Pedro Rocha e do goleiro Marcelo Rangel, foi pra cima, fez dois a zero, tropeçou, levou um gol e resistiu, fazendo o terceiro, já nos acréscimos, na etapa complementar. Final, Remo 3, Cuiabá 1.

O Remo consolida sua posição no G4 de acesso e avança na luta pela liderança da Série B. O Leão, filho da Glória e do Triunfo, volta a campo no Dia de Finados (02 de novembro) contra a Chapecoense. O principal concorrente do Remo, neste momento, é o Coritiba, que também está com 57 pontos e joga neste sábado, 25.

O JOGO

O Cuiabá, mandante de campo, entrou no gramado disposto a vencer, mas, de predador, virou presa, afinal, o Remo mostrou como se ganha um jogo grande: na raça e na competência nas finalizações.

As investidas do Dourado não surtiram efeito e, desta forma, o Remo terminou o primeiro tempo na frente.

Após o intervalo, houve um vacilo e o Cuiabá marcou, porém, houve os acréscimos (Ah, os acréscimos!) O Remo faturou mais um e aí não teve mais condições de o adversário reverter a situação que lá, o Dourado, nunca imaginou, a ideia era massacrar o clube paraense. Não deu!

Texto: ROBERTO BARBOSA, edição: Nazaré Sarmento/Imagem: Reprodução

